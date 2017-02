El PP votará en contra de investigar el accidente de Angrois este martes

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha ratificado este lunes el rechazo del grupo mayoritario a abrir una comisión de investigación en el Pazo do Hórreo sobre el accidente ferroviario de, al tiempo que ha recordado que el Reglamento de la Cámara obliga a activarla automáticamente en caso de que lo soliciten 30 diputados de distintos grupos, según ha informado Europa Press.En concreto, tras la última reforma de la normativa parlamentaria, la oposición puede forzar una comisión de investigación por legislatura aun sin contar con la mayoría absoluta. Se constituirá siempre que así lo pidan(25) que pertenezcan a un mismo grupo o, en su defecto, las dos quintas partes (30) si forman parte de fuerzas diferentes.Esta nueva petición de investigación parlamentaria sobre el siniestro acaecido el 24 de julio de 2013 parte de, con 14 diputados, y el, con seis. Por tanto, haría falta, al menos, la firma de 10 de los 14 representantes del PSdeG en el Pazo do Hórreo. El portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, ya avanzó que no ve "oportuno gastar la única bala de plata" al inicio de la legislatura y en una cuestión de competencia "exclusiva" del Estado.Precisamente esa idea es la que lleva a los populares, según ha reiterado Pedro Puy en rueda de prensa, a oponerse a su creación, por entender que un órgano de estas características en un parlamento autonómicoA su juicio, lo que procede es demandar del Estado "un informe incontrovertido" sobre las causas del siniestro.Tras recordar que el emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha sido, el dirigente popular ha reafirmado el "apoyo" y la "solidaridad" de su formación con las víctimas y sus familias y ha hecho votos por que "se conozca la verdad" sobre las causas "coadyuvantes" del "dramático y lamentable" siniestro.