Podemos anuncia cambios en algunas portavocías en el Congreso pero no desvela el papel de Errejón

Cambio de escaños

Los portavoces de la recién elegida Ejecutiva de Podemos,, han confirmado este lunes que va a haber "algunos cambios", y de "mutuo acuerdo", en las portavocías de varias comisiones en el Congreso, pero no han querido desvelar si el exsecretario político Iñigo Errejón asumirá alguna tras perder su cargo como portavoz titular en la Cámara Baja , en favor de Irene Montero. La decisión se tomará, según han explicado, en la reunión que mantendrá la dirección del grupo parlamentario esta semana, ha informado Europa Press."Va a haber algunos cambios de portavocías, de nuevo, pero no tengo los detalles en la mano porque es una decisión que se toma en la dirección del grupo", ha explicado Echenique, también secretario de Organización, en la rueda de prensa que ha ofrecido junto a Vera tras la primera reunión que ha mantenido la Ejecutiva –el llamado Consejo de Coordinación– tras ser elegido el pasado sábado en el Consejo Ciudadano Estatal.Tras dejar la portavocía titular, Errejón no cuenta con ningún papel destacado en el Congreso, por lo que el secretario general, Pablo Iglesias, y la nueva dirección del grupo parlamentario, están estudiando la posibilidad de nombrarle, según confirman a Europa Press fuentes del partido morado.Hasta ahora, esta portavocía la asumía el propio Iglesias, aunque no siempre ha hecho uso de ella. Por ejemplo, el líder de Podemos cedió al portavoz de En Comú Podem,, la oportunidad de preguntar a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando compareció en la citada comisión."Se está valorando hacer cambios en las portavocías de diferentes comisiones. Todavía no lo hemos debatido aquí porque es en la dirección del grupo donde se tratará", ha insistido Vera, también secretaria de Participación, quién ha confirmado que la reunión de la dirección del grupo parlamentario se celebrará esta semana.Además de los cambios en las portavocias, Podemos realizará también modificaciones en la, tal y como ha avanzado este lunes la nueva portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra."Evidentemente habrá reubicaciones en el Hemiciclo", ha señalado, aunque tampoco ha especificado dónde se sentará por ejemplo el ya exportavoz Íñigo Errejón, que hasta ahora ocupaba el asiento contiguo al de Iglesias, en la primera fila, queEn todo caso, Echenique ha asegurado que todos los cambios se producirán "de mutuo acuerdo", como los que se aprobaron el pasado sábado en la reunión de la dirección de la que salió la nueva Ejecutiva; un acuerdo que, además del reparto de secretarías y el relevo en la portavocía titular del Congreso, conlleva también el apoyo de la cúpula del partido a Errejón para postularse como candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid para las autonómicas de 2019, según informaron fuentes del partido.A este respecto, al igual que hicieron Iglesias y Errejón el sábado, Echenique ha evitado confirmar públicamente los términos de ese pacto. Así, ha señalado que "no hace falta hablar de ningún tipo de acuerdo" porque "cualquier dirigente de Podemos estaría encantado de tener un candidato tan potente en cualquier sitio"."Creo que el apoyo por un lado es evidente porque Íñigo arrastra gente y tiene un perfil muy potente y ese apoyo no se puede pactar porque está garantizado por el nivel político de la persona de la que estamos hablando. Pero más allá de las conversaciones que haya habido entre Pablo e Íñigo, entiendo que se ha hablado de algo que es evidente, que es de la posibilidad de una persona de presentarse a las primarias y el hecho de que va a tener a una parte de la organización detrás porque, ha ahondado Echenique.En cuanto a las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid , Cristina Cifuentes, sobre la probable candidatura de Errejón, Echenique ha asegurado que denotan sual saber que, de confirmarse, se enfrentaría en las autonómicas "a un rival de peso" que puede "arrebatar" el poder al PP "en uno de sus últimos feudos".