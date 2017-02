El secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que va a iniciar una ronda de consulta con los grupos parlamentarios para promover unacontra el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez, después de que haya sido citado a declarar como investigado el 6 de marzo por el caso Auditorio, según ha informado Europa Press."Vamos a impulsar cuantas fórmulas estén en nuestra manos para forzar la salida de Sánchez del Gobierno regional", ha zanjado Urralburu, quien ha subrayado que buscará apoyos no solo en los grupos que tienen representación en la Asamblea, sinoY es que, ha lamentado, la situación del presidente murciano esdesde ya y no hay ningún tipo de tregua". "Está imputado por delitos de corrupción gravísimos y tenemos un gobierno presidido por la corrupción; la corrupción se sienta en San Esteban", sede del Ejecutivo regional.En clave política, Urralburu ha advertido que si Ciudadanos "no retira el apoyo al Gobierno popular de Murcia será cómplice de este gobierno de vergüenza, y que basta ya con pedir su dimisión".