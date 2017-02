Rajoy dice que su "prioridad" son los problemas "reales" y elude confirmar si hay contactos discretos con la Generalitat

No poner las instituciones al servicio de la independencia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha eludido hoy confirmarcon la Generalitat de Cataluña, ha vuelto a insistir en que a él no se le puede pedir que hable de liquidar la soberanía nacional o de incumplir la Ley y ha recalcado que su "primera prioridad" es abordar los problemas "reales" que afectan a los ciudadanos. Además, ha recriminado que se pongan las instituciones al servicio de una ideología, la independencia.Rajoy ha respondido así durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en Málaga junto con el presidente frances, François Hollande , tras la cumbre hispano-francesa que ha tenido lugar en la ciudad andaluza, en la que, según ha precisado el mandatario galo, no han hablado de Cataluña: "No hemos hablado de este tema porque".El jefe del Ejecutivo español fue preguntado en varias ocasiones por las declaraciones del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, quien afirmó que la Generalitat y el Ejecutivo central están manteniendo"a todos los niveles" aunque no se hagan públicas.Rajoy se limitó a reiterar que la posición del Ejecutivo es "conocida" tanto por el Gobierno catalán como por la opinión pública. Recalcó que laes hablar de los problemas reales que le importan a los ciudadanos y puso como ejemplo el corredor Mediterráneo, al que acababa de hacer alusión al inicio de la rueda de prensa. Informa Europa Press.En este sentido, lamentó que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no acudiera a la Conferencia de Presidentes que se celebró en Madrid el pasado 17 de enero., ha dicho para abundar en su planteamiento recordando que en esa reunión se habló de los problemas que interesan "y mucho" al conjunto de los ciudadanos y también a los catalanes.Rajoy también apuntó como segunda prioridad que las instituciones representen al conjunto de los ciudadanos y señaló que él no actúa igual cuando lo hace como presidente del PP que cuando ejerce como presidente del Gobierno. Y en el caso del Gobierno catalán, advirtió que no pueden poner a las instituciones ", el independentismo".En tercer lugar, Rajoy reclamó al Ejecutivo de Puigdemont que no divida más a la sociedad y en este sentido, recriminó que no hayan aportadoa la sociedad durante estos años.En último término, el presidente del Gobierno insistió en que "en los tiempos en que vivimos" es "muy malo" dejar en manos deal presidente de la Generalitat Tras realizar estas consideraciones, Rajoy volvió a insistir en que élde cómo se liquida la soberanía nacional o de cómo se incumple la Ley. "El presidente no puede hacerlo", exclamó.Con estas palabras, Mariano Rajoy ha dado por respondida la pregunta de si hay contactos discretos con el Gobierno catalán y a ellas se ha remitido cuando los periodistas le han vuelto aIncluso ha bromeado en el tercer intento, asegurando que "de esos asuntos" –en los que se incluía la citación a declarar como investigado del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez– no se ha hablado "una palabra" en las reuniones que ha mantenido con Hollande esta mañana. Añadiendo: "Salvo que me corrija el presidente de la República en cuyo caso".