Sánchez: "Queremos que el PSOE vuelva a ser la fuerza de la izquierda"

Liderar la izquierda

Una nueva etapa

Ante un, rodeado de varios de los diputados del no ydel partido: así presentó este lunes, ex secretario general socialista, su programa para volver a tomar las riendas del PSOE , documento en el que defiende dar más poder a la militancia,y donde también recupera algunas de las medidas más progresistas de programas electorales anteriores.Sánchez movilizó a cientos de personas para la puesta de largo de su proyecto político.se dieron cita en el teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid, varios cientos más abarrotaron una sala anexa y algunos, incluso, tuvieron que quedarse en la calle por falta de aforo. Los miembros de su equipo, satisfechos por la afluencia, repetían en los minutos previos al inicio del acto: "La candidatura del exlíder quería que este fuera un acto en tonoque los mítines que el aspirante ha protagonizado desde que anunciara que competirá por liderar de nuevo el PSOE. En lugar de un atril se colocó una mesa que Sánchez compartió con la exministra; el director de la Fundación Sistema,; el que fuera coordinador del Programa 2000 del PSOE,; y la exjueza y diputadaTras ellos, ocupando varias filas de sillas en el escenario, varios de los diputados que defendieron hasta el final la bandera del ya célebre no es no:—que ejerció de maestro de ceremonias al inicio del acto—,. También estaban otros parlamentarios que se abstuvieron pero alineados en filas sanchistas, como, los coordinadores de su campaña.Casi a las ocho de la tarde, con casi media hora de retraso sobre el plan previsto, hizo acto de presencia el protagonista: entre gritos de "no es no", en medio de, con Color Esperanza (saber que se puede, querer que se pueda / quitarse los miedos, sacarlos afuera) sonando de fondo —la misma canción que utilizóen una campaña hace casi 14 años— y ataviado con la misma americana con la que anunció su dimisión en Ferraz el pasado 1 de octubre . Y tras decenas de fotos con simpatizantes, logró subir al escenario.El Sánchez de 2017, ídolo de no pocos simpatizantes y militantes, convertido en el defensor del no al PP y que apela al poder de las bases poco tiene que ver con el de 2014, cuando llegó a la Secretaría General avalado por pactos internos y era, precisamente, el candidato menos a la izquierda. "", admitió él mismo al comienzo del acto, "pero creo saber humildementey la izquierda para renacer y volver a ser la alternativa a la derecha".Y lo que necesita, en opinión del ex secretario general y aspirante, es, defender causas como las del ecologismo, el laicismo, el feminismo, el federalismo. "", dijo Sánchez, que se oponga al de su adversario político: el "". "Nosotros somos la fuerza de la izquierda. No proponemos un giro a la izquierda, queremos que el PSOE vuelva a ser la fuerza de la izquierda", proclamó entre aplausos.El PSOE que Sánchez se propuso construir esque no recuerda con "nostalgia" el bipartidismo, sino que "acepta la complejidad actual" y "tiende la mano" a otras fuerzas políticas , "respetando" los ritmos propios de cada organización pero con el objetivo de "poner fin a los gobiernos de la derecha" y "poner en marcha el cambio que se necesita". Un partido, dijo, "", con "liderazgos compartidos y no verticales": "El partido de la militancia".A la militancia, explicó, le corresponde un mayor protagonismo: "Defendemos no sólo una reforma de la democracia representativa,, la democracia electrónica para enganchar a mucha gente, sobre todo joven, las consultas a la militancia , las iniciativas políticas de la militancia", enumeró el ex secretario general, que desgranó algunas de las medidas de su programa político.Sánchez también lanzó mensajes a la gestora. La culpó de prolongar el proceso de primarias y recalcó que una de las medidas de su proyecto es que las direcciones interinas no puedan permanecer más de 90 días al frente del partido. También dio réplica a quienes ven en su candidatura un peligro para la unidad del PSOE: "La unidad es importante, pero tiene que ser en torno a principios y valores, y sólo será posible votando la militancia y sabiendo qué rumbo queremos dar al PSOE,".El exlíder y aspirante pidió a los simpatizantes poner "" y prepararse para renovar a fondo el proyecto de la socialdemocracia, para presentar una "enmienda a la totalidad del sistema neoliberal que sólo ofrece desigualdad", para alejarse del fantasma de la gran coalición. "Ojalá ganemos las primarias en mayo. Sentemos las bases para. No presentamos este proyecto para ganar las primarias, sino para ganar el futuro de los españoles, volver a gobernar", concluyó.En el acto de este lunes también intervino el diputado guipuzcoano Odón Elorza, que alabó el papel de las plataformas de militantes que "no se rindieron ante la crisis del PSOE" y "decidieron rescatar del suelo al PSOE". Precisamente a las plataformas se les hará llegar el documento presentado este lunes para que hagan sus aportaciones, que también podrán enviar a través de su web . La idea es que ese debate se produzca, un tiempo en el que Sánchez participará en encuentros para debatir esas propuestas. De cara al Congreso Federal de junio, Sánchez presentará enmiendas a las ponencias elaboradas por encargo de la gestora para que sus postulados sean tenidos en cuenta.Manuel Escudero, uno de los redactores del texto, destacó que el PSOE tiene que reencontrarse con sus "principios", porque "parte del problema es que". "Reafirmando nuestros principios llegaremos a colocar a la socialdemocracia y al PSOE en el terreno que nunca debió abandonar". "Hay que tener el coraje de apoyar a un líder que se ha comprometido con esta coherencia y esta decisión de liderar una nueva etapa en el PSOE y en España", apuntó por su parte José Félix Tezanos. Las ideas, coincidió la exministra Narbona, "se encarnan en personas y necesitan líderes valientes y comprometidos, y por eso estoy aquí, porque creo que Pedro lo puede hacer".Especialmente aplaudida por el público fue la intervención de la diputada independiente: "No soy militante, pero me siento socialista de corazón", se presentó. Robles, fichaje de Sánchez como número dos por Madrid para las listas de las últimas generales , pidió no caer en la resignación de que "unas élites dirijan la vida política de este país" y de que "en unos despachos unos pocos decidan". "El proyecto que defiende Pedro es bueno para este partido y para este país. No es un proyecto personal: esvosotros y queremos que sea el futuro proyecto de gobierno de este país.