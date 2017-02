Iceta afirma que le constan contactos "al máximo nivel" entre Gobierno y Generalitat

Reforma de la Constitución y elecciones

Primarias socialistas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta , afirmó este martes que le "consta" la existencia deentre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Agregó, de hecho, que cree que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, "se han visto". "A mí me lo explicaron y me lo creí. No me imagino la situación contraria. ¿Acaso es pensable que el presidente de la Generalitat y el del Gobierno no hayan hablado?", se preguntó.Durante un desayuno informativo por el Club Siglo XXI en Madrid, el líder de los socialistas catalanes explicó que, según su conocimiento, en dichas conversaciones entre el Ejecutivo central y el catalán se habríapor las diferencias entre los planteamientos de unos y otros. "Por desgracia", lamentó Iceta, ambas partes habrían planteado sus posiciones "ya conocidas" y distantes en torno al encaje de Cataluña y la hipotética celebración de un referéndum.El dirigente socialista afirmó que el PSC mantiene una relación fluida con el Govern catalán aunque no esté "de acuerdo con su planteamiento", y dijo tener una "doble interlocución" con el Gobierno central: "Una a través del PSOE" —de cuyo actual número uno, el presidente de la gestora,— y otra, "como PSC", tanto con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como con el delegado del Gobierno en Cataluña y el PP catalán.Iceta estuvo acompañado en el acto, entre otros, por el expresidente de la Generalitaty por diputados como el portavoz socialista en el Congreso de los Diputados,, el guipuzcoano—afín a Pedro Sánchez— y—que apoya a Patxi López—. Asistieron también la líder del PSOE en Madrid, Sara Hernández, y varios miembros de la comisión gestora: María Jesús Serrano, Ricardo Cortés, José Muñoz, Soraya Vega, Francesc Antich y Teresa Cunillera.El líder de los socialistas catalanes sostuvo en su intervención que "Cataluña es una nación y España, cuya soberanía corresponde al conjunto del pueblo español, esque debe organizarse en el marco de un Estado federal". Iceta advirtió, eso sí que "nación y Estado no son sinónimos" a juicio del PSC, sino que el primero de esos conceptos "tiene que ver con identidad y sentimiento de pertenencia" sin que implique "soberanía ni independencia".Iceta, que defendió la declaración de Granada del PSOE insistió en la necesidad de una reforma de la Constitución basada en el reconocimiento de la "identidad nacional de Cataluña", en reglas que permitan "una mejor distribución competencial" y eviten "conflictos", que fije "los grandes principios del sistema de financiación" y recoja "los conceptos de esfuerzo fiscal y ordinalidad" y, finalmente, que transforme el Senado en un "verdadero instrumento cooperación territorial".Hay que modificar la Constitución, argumentó Iceta, porque "hay una mayoría de catalanes" que podrían "verse reconocidos en ella" pero que, "a falta de mejor opción" y evidenciadas las "carencias" del Estado de las Autonomías, "están optando por la independencia". Eso sí, advirtió de que no hay una "mayoría favorable a la independencia", por lo que "los independentistas".Reiteró además que "el PSC no participará ni prestará apoyoo por desconocer los mecanismos de reforma de la ley". "Ni inmovilismo ni ruptura, tercera vía", resumió Iceta, quien explicó que cuando los socialistas hablan de un referéndum se refieren "o bien al referéndum sobre la reforma constitucional, o bien al referéndum sobre un nuevo Estatuto a partir de una reforma constitucional federal".Finalmente predijo que "no habrá referéndum" de independencia, que "en el caso más chusco" se repetiría un "simulacro" como el de la consulta soberanista celebrada el 9 de noviembre de 2014 y que, por tanto, el "desbloqueo" de la actual situación "vendrá a través de unas elecciones" autonómicas de las que "el independentismo dirá tienen carácter plebiscitario". En esos comicios que en opinión de Iceta podrían convocarse en los próximos meses, confirmó queEn clave orgánica, el máximo responsable del PSC celebró el acuerdo recientemente alcanzado en la comisión bilateral PSOE-PSC creada para rediseñar las relaciones entre ambos partidos y que, entre otros acuerdos, resolvió que los militantes catalanes tengan que inscribirse en un censo previo para poder votar en las primarias a la Secretaría General del PSOE —aunque aún no se conocen los detalles del pacto— y que las alianzas electorales del PSC se sometan a laintegrada por representantes de Ferraz y Nicaragua.En palabras de Iceta el acuerdo es "muy bueno" porque "cierra el paréntesis" abierto por el voto diferenciado de los diputados catalanes en la investidura de Rajoy. Además, sirve para "profundizar la relación" con el PSOE: "Somos dos partidos pero un mismo criterio". "Nuestra idea es que no haya discrepancias. El PSC no tiene la vocación de hacer nada distinto a lo que haga el PSOE en España", reiteró.Iceta restó importancia a la cuestión del censo previo. Argumentó que de los 17.000 afiliados del PSC pagan su cuota regularmente unos 13.000 y que, toda vez que el PSOE "no controla" en la actualidad cuántos afiliados catalanes están al corriente de sus pagos y que ese es uno de los requisitos que exige a sus militantes para poder votar en las primarias,en todos los casos. El primer secretario calculó que "sería muy raro", a la vista de primarias y consultas pasadas, que más de 10.000 militantes catalanes votaran en las primarias previstas para mayo.El líder de los socialistas en Cataluña no quiso desvelar a qué aspirante a la Secretaría General del PSOE se siete más próximo y deseó que, en todo caso, la situación de interinidad se resuelva cuanto antes y que el nuevo líder, a quien prometió el apoyo "total" de los socialistas catalanes sea quien sea, se muestre capaz de generar consenso y unidad en el partido. En cuanto al PSC, exigió que "no se convierta en pieza de intercambio de nadie" y prometió que, lo que no es óbice para que miembros del partido a título personal se pronuncien a favor de un determinado nombre.En materia de pactos se dijo favorable a los acuerdos de izquierdas. Recordó que el PSC gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau y llamó a no resignarse a "una hegemonía conservadora que se dilate en el tiempo porque los progresistas no se pongan de acuerdo". Eso sí, reivindicó la "autonomía del proyecto socialista" y advirtió de que. "Yo reivindico la posibilidad de un acuerdo de izquierdas. No siempre son posibles, pero espero que en el futuro pueda serlo", dijo Iceta, para quien "si hoy Pedro Sánchez no es presidente del Gobierno de España es porque Podemos no quiso".