Los 28 acuerdan normas para combatir la evasión fiscal de multinacionales a países que no pertenecen a la UE

Lista europea de paraísos fiscales

Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo para prohibir que las compañías multinacionales con actividad en el bloque comunitarioaprovechando las diferencias entre los sistemas tributarios de los Estados miembros y de países que no forman parte del bloque comunitario, según ha informado Europa Press.Esta normativa forma parte del paquete de medidas propuestas por la Comisión Europea paraa raíz de las revelaciones de los llamados papeles de Panamá. Además, la directiva implementa recomendaciones de la OCDE para la erosión de las bases imponibles del impuesto de sociedades.Los denominados "desajustes híbridos" tienen lugar cuando dos jurisdicciones tienen sistemas tributarios distintos que las multinacionales explotan para reducir sus obligaciones fiscales totales. Estos acuerdos, ha explicado el Consejo de la UE en un comunicado, resultan en una erosión "sustancial" de la bases imponibles delEn concreto, el acuerdo logrado este martes busca asegurar que las empresas no hagan uso de estasen el caso de acuerdos con países no europeos (las diferencias entre sistemas fiscales de Estados miembros están cubiertas por otra directiva aprobada en julio).Los socios del club europeo disponen de un plazo que finaliza el 31 de diciembre de 2019 para transponer la directiva a sus legislaciones nacionales. Sin embargo, la Eurocámara aún debe dar su visto bueno a estas nuevas normas.El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios,, ha destacado que el acuerdo es "otra historia de éxito" en la campaña de la UE "por una fiscalidad justa"."Paso a paso, estamos eliminando los canales que usan algunas compañías para. Felicito a los Estados miembros por acordar esta medida tangible para frenar los abusos fiscales e instalar un entorno fiscal justo en la UE", ha manifestado el comisario.Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad,, ha mostrado su "satisfacción" por el compromiso alcanzado, que ha calificado como "un avance fundamental". Además, ha calificado como "razonable" que se aplique a partir de 2020.Los ministros de Finanzas de la UE también han abordado los avances para elaborar una lista europea de paraísos fiscales, que se espera para finales de este año. Los Veintiocho ya fijaron en noviembre del año pasado los criterios que se utilizarán para incluir a jurisdicciones en dicha: la transparencia fiscal, tener un sistema tributario justo e implementar las recomendaciones de la OCDE contra la erosión de las bases imponibles.Una vez se fijaron los criterios, la UE envió cartas a aquellos países y jurisdicciones que serán evaluadas para determinar si deben formar parte o no de la lista europea de paraísos fiscales. Este proceso finalizará en septiembre, según las previsiones, y entonces los Veintiocho tendrán que adoptar finalmente la lista dePreguntado por si Gibraltar formará parte de la lista final de la UE de paraísos fiscales, De Guindos ha asegurado que en la actualidad "forma parte de la Unión Europea", pero que una vez que Reinos Unido abandone el club comunitario "se aplicarán los criterios".