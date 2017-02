Rivera insta al PP a proponer un sustituto para el presidente murciano si quiere evitar un Gobierno de otro partido

El presidente de Ciudadanos,, ha pedido al PP de Murcia que, en la reunión que le va a solicitar la formación naranja en la Región, proponga un candidato para sustituir al presidente del Ejecutivo autonómico, Pedro Antonio Sánchez, ahora que ha sido imputado, porque "".En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Rivera ha expresado todo su apoyo al portavoz regional de Cs, Miguel Sánchez, que "pidiéndole al presidente autonómico que "cumpla su palabra". En este sentido, ha recordado que él mismo dijo públicamente que si el Tribunal Superior de Justicia de Murcia le imputaba en relación con el caso Auditorio, como finalmente ha ocurrido, dimitiría.El líder de la formación naranja se ha referido al encuentro que Miguel Sánchez pedirá al presidente de Murcia la próxima semana para que "recapacite y busque un candidato alternativo". "Nos parece que lo razonable es que el partido que ha ganado las elecciones proponga a alguien que no esté imputado y que", ha manifestado.Rivera espera que el PP acceda a esa reunión "" y explique cuál es su posición al respecto, "más allá de las declaraciones contradictorias" de los últimos días. "Las he escuchado de todos los colores: si es corrupción, si no lo es, si es juicio oral, si es imputado...", ha indicado.En su opinión, "sería un poco contradictorio que el PP no quisiera un Gobierno del PP" en Murcia. "y, mientras tanto, pedir que se cumplan los acuerdos", ha subrayado, recordando el acuerdo anticorrupción firmado por PP y Cs y que permitió la investidura de Sánchez. Dicho pacto prevé "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".Cuando le han preguntado si su partido apoyaría una moción de censura en el caso de que el PP, Rivera ha reiterado que Ciudadanos va a esperar al resultado de la reunión, que será "decisiva e importante", para ver "si van a cumplir o no van a cumplir y cuándo piensan cumplir"."El pacto de investidura depende del cumplimiento de todos los puntos y este es el punto número unoa que el PP cumpla el acuerdo y proponga un candidato alternativo", ha insistido.