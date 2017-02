Bronca en el Senado entre Podemos y el exdirector de la Policía, acusado de utilizar el cuerpo con fines partidistas

Turno por alusiones

Llamadas de atención por los murmullos

Uso partidista "jamás"

La primera intervención del ex director general de la Policía y actual senador del PP, Ignacio Cosidó, ante el Pleno del Senado ha provocado una bronca en el hemiciclo y que. El senador 'popular' ha tomado la palabra tras pedir intervenir "por alusiones" al haber sido acusado de utilizar el cuerpo policial con fines partidistas, pero su discurso y la "extensión" de su turno de palabra ha generado malestar en una parte de la oposición, según ha informado Europa Press.Cosidó se ha estrenado este miércoles participando en una sesión plenaria en el Senado, en el que ocupa un escaño desde el pasado año. Y lo ha hecho con unadurante el debate de una iniciativa sobre "la policía política" en el mandato de ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz , etapa en la que el actual senador dirigía la Policía Nacional.La iniciativa, que ha sido rechazada por la mayoría absoluta del PP, fue presentada por el PSOE para pedir una "en el seno de la Policía Nacional" al "promoverse, permitirse y alentarse desde el poder político del Ministerio del Interior" la constitución de una "policía política".Durante el debate parlamentario, el senador de Unidos Podemos Joan Comorera ha vinculado la institución quea las "filtraciones constantes" e "informes fantasma" elaborados "para ir contra la oposición política "desde nacionalistas catalanes hasta Podemos". Y le ha acusado de restar "credibilidad" al cuerpo policial y de "erosionar" su imagen "por intereses políticos" o por "lograr alguna medalla roja".Al finalizar el senador Comorera, Cosidóque el vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, –que estaba sustituyendo al presidente, Pio García-Escudero– le ha concedido al final del debate, amparándose en el artículo 88 del Reglamento del Senado que establece dicho turno en cinco minutos.Antes de entrar en materia, Cosidó ha "agradecido" al senador de Podemos la "alusión personal" a sabiendas de quedurante una sesión plenaria.Tras expresar su "profundo orgullo" por dirigir la Policía Nacional–"uno de los mejores cuerpos del mundo", ha añadido–, Cosidó ha ofrecido un durante su mandato , en el que "mejoró" la seguridad de los españoles.Las palabras de Cosidó han provocado murmullos y que han sido el origen de la interrupción del vicepresidente del Senado, que ha tenido que llamar la atención a los senadores que manifestaban quejas: "Pido que me ayuden a terminar el Pleno con normalidad. Estamos en un turno de alusiones y lo vamos a terminar", ha señalado Sanz,, el impulsor de la moción del debate."El Reglamento me da cinco minutos por alusión y", ha apuntado Cosidó mirando a la bancada socialista y de Podemos, que se han mostrado disconformes con la concesión de dicho turno.Entre los murmullos de la oposición, y con una nueva llamada al orden de Pedro Sanz, Cosidó ha continuado su intervencióny negándoles "la legitimidad para hablar de democracia" mientras "amparen un régimen como el de Venezuela" y mientras su líder exprese "emoción" cuando golpean a un agente."Crítica política la que quieran, pero respeten a la Policía y a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha dicho, para después asegurar que "jamás" como director general de la Policía" de la institución.Finalizada su intervención, que ha concluido entre aplausos de la bancada popular, un grupo de senadores de Unidos Podemos, aunque minutos después han regresado a sus asientos ya que debían proceder a la votación de la moción.Tras dicha votación, el portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha anunciado queotorgado por Pedro Sanz a Ignacio Cosidó. "Esto con Pío no pasa", ha remachado, al mismo tiempo que ha criticado el "tono de insulto" utilizado por el senador del PP.