El Colegio de Abogados de Madrid reivindica su acción social en defensa de los excluidos por la justicia gratuita

Al llegar a la sede del Colegio de Abogados de Madrid sorprenden unas grandes pancartas colocadas en la fachada que reclaman una justicia gratuita digna. Desde la institución se considera que los letrados no solo tienen la obligación de prestar asistencia a sus defendidos, sino queEs por ello que se creó en 2008 el Centro de Responsabilidad Social de la abogacía madrileña, que este próximo domingo reivindica su labor con una carrera por la justicia social por las calles de la capital española. Más depor el trabajo de casi 900 abogados que dan charlas sobre legislación, resuelven dudas sobre nuestro ordenamiento y, en esencia, empoderan a los ciudadanos con mayor peligro de indefensión al informarles sobre sus derechos y sus deberes.Durante el pasado año, 122 trabajadores de diversas asociaciones y fundaciones recibieron asistencia y apoyo de los despachos y abogados voluntarios del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias a ese respaldo pudieron beneficiar a más de 2.700 personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Las actividades en las que se ha involucrado la organización durante 2016 son diversas. El programa Conoce tus leyes, para divulgar entre losresidentes en la Comunidad de Madridun programa para ayudar a estas personas a aprobar el examen de obtención de la nacionalidad española; y otro para. En marzo de 2017 planean lanzar Conoce tus derechos,con el objetivo de resolver las dudas jurídicas que más les inquietan.El Colegio de Abogados de la capital organiza el próximo domingo, con el objetivo de visibilizar "" por parte de los abogados madrileños, como explicó este miércoles en rueda de prensa la decana, Sonia Gumpert. Para la institución, la justicia social, que reivindican con la marcha, es "proporcionar y hacer efectivo el acceso universal a la justicia. No solo a través del turno de oficio. EsEldel colegio madrileño ha trabajado durante este año pasado en casos pro bono –procesos en los que los letrados se personan "por el interés público", de manera voluntaria y sin cobrar– para defender a colectivos no amparados por el. Entre ellos, extranjeros que no tengan la nacionalidad, ya que. La asistencia jurídica gratuita es un derecho protegido por la Constitución que garantiza la defensa y el asesoramiento a quien no puede permitirse pagar un abogado. El sector, que se opuso con firmeza al proyecto de reforma finalmente archivado por el Gobierno , reclama históricamente–fijado en 12.780 euros anuales, que tiene que justificar una persona para acceder al servicio– y una dignificación del trabajo del abogado de oficio, que en muchas ocasiones recibe su compensación económica años más tarde. El Colegio de Abogados de Madrid busca compensar las limitaciones de la legislación con la acción social y el voluntariado.La primera edición de la Carrera por la Justicia Social Corre por lo Justo arrancará de Recoletos a las 9 de la mañana del domingo, con dos recorridos, uno de 5 y otro de 10 kilómetros.de distintos despachos de Madrid. "Es para sentirnos orgullosos", afirmó el diputado del colegio Alejandro Alonso, que se congratuló de la presencia de "casi 2.000 abogados" para "testimoniar su implicación con la acción social".