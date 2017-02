La abogada de Manos Limpias renuncia y no estará en la vista de este jueves

La abogada Virginia López Negrete, que ejerce la acusación popular en el caso Nóos en representación del pseudo sindicato Manos Limpias,ante la Audiencia Provincial de Palma, por lo que la acusación particular no estará presente en la vista que se celebrará mañana para estudiar la posible aplicación de medidas cautelares a los condenados Iñaki Urdangarín y Diego Torres.En un breve escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada señala que renuncia por motivos "exclusivamente personales, habida cuenta de que, una pérdida de confianza absoluta hacia el cliente así como a las desavenencias que entre ellos son insalvables, de confianza de este letrado hacia su cliente".López Negrete ya adelantó el pasado viernes: “Mi trabajo termina aquí. Yo no voy a recurrir. Aquí termina todo, y yo no represento más a un cliente con esas características”.