Podemos pide que directivos de cinco multinacionales expliquen en el Parlamento la ejecución de convenios con la Junta de Andalucía

Podemos Andalucía ha anunciado este miércoles que va a registrar en el Parlamento andaluz una solicitud de comparecencia por la que reclama que directivos de cinco empresas multinacionales –BBVA, Endesa, Banco Santander, Caixabank y Telefónica–que firmaron con el Gobierno andaluz cuando Susana Díaz asumió la Presidencia de la Junta.En rueda de prensa, la presidenta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía, Carmen Lizárraga, ha explicado que dichas comparecenciasy que confían en que "no las bloqueen" en la Mesa de este órgano parlamentario, ha informado Europa Press.Podemos, concretamente, reclama que asistan a fiscalizar estos convenios a la Cámara andaluza, el presidente del BBVA, Francisco González, el de Endesa, Borja Prado, por el Grupo Santander, Ana Patricia Botín, el presidente de Caixabank, Jordi Gual Solé, y su homólogo en Telefónica, José María Álvarez Pallete.Como ha recordado Lizárraga, la presidenta de la Junta, en los primeros meses en el cargo, presentó "como medida estrella" la firma de, empresas de las que la dirigente de Podemos ha criticado que "34 de ellas tienen 800 filiales en paraísos fiscales" y que "suspenden en transparencia".Según ha proseguido la presidenta del grupo parlamentario, con esos pactos "por arriba", Susana Díaz "decía que venían a dar liquidez a la administración andaluza, a las pymes o que venían a ofrecer puestos de trabajo a Andalucía", algo que, a juicio de Podemos,Tras censurar esa forma de hacer política porque supone "tejer alianzas con empresas que", la formación morada exige que los directivos de estas compañías rindan cuentas en el Parlamento de esos convenios que se firmaron en San Telmo, sede del Gobierno andaluz.Así, ha censurado que "los pactos por arriba jamás llegan abajo" y que San Telmo "no debe usarse como photocall para, como decía Stiglitz, que es el que le gusta a Susana Díaz"."Andalucía no puede ser tierra donde acudan esas empresas a", ha sostenido Lizárraga, quien ha confiado en que el resto de partidos apoyen la solicitud de Podemos para que estos directivos expliquen "cuál es la contrapartida que paga Andalucía por esa foto de Susana Díaz". "Ya está bien de privatizar beneficios y socializar pérdidas", ha zanjado la dirigente de Podemos.