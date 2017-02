Una jueza sienta en el banquillo a Blesa y su número dos por los sobresueldos de Caja Madrid

Conductas irregulares

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, ha dictado auto de apertura de juicio oral por el quepor un delito de administración desleal derivado de los sobresueldos irregulares que según el FROB causaron un perjuicio económico de 14,8 millones de euros. La juez ha dado por concluido el procedimiento apenas un año después de que ambos prestaran declaración como investigados en este asunto el 24 de febrero de 2016, señalando la existencia de indicios suficientes de delito, han informado fuentes del caso a Europa Press.Este procedimiento, que viene a sumarse a las causas por las que Blesa aún tiene pendiente responder ante la justicia -por la, asunto por el que ya ha sido juzgado y está a la espera de conocer sentencia -, fue denunciado por Anticorrupción en enero de 2015 y estuvo paralizado casi un año debido a que el Juzgado competente sufrió varios cambios de titular. La querella de Anticorrupción derivaba del expediente sobre materia retributiva y de previsión social de la alta dirección de Caja Madrid que le había sido remitido un mes antes por el FROB, y que refleja un perjuicio económico estimado para la entidad deDurante su declaración ante la juez Blesa justificó la decisión en 2008 de, lo que implicaba mantener la masa salarial de un año anterior a pesar de que, entre medias, el comité de dirección pasó de diez a nueve miembros por la salida de Ramón Ferraz Ricarte.Blesa insistió en la existencia de "errores" en el informe elevado al FROB porque obvió que la comisión de retribuciones conocía que Ramón Ferraz Ricarte -que pasó del comité de dirección a Cibeles y luego a presidir el City National Bank of Florida, tras la adquisición de Bankia- había cesado de sus funciones "meses atrás" a la fecha que consta en el documento elaborado por la consultora PwC.Según la versión de Blesa,Este extremo no fue corroborado por el otro investigado, Sánchez Barcoj, quien mantuvo ante la juez que las funciones no se reordenaron tras la reducción de miembros con la salida de Ramón Ferraz Ricarte.El expediente de Caja Madrid remitido a la Fiscalía, en el que se basa su querella, analizaba, en las cuales se habría podido producir el cobro por parte de altos directivos de la entidad de "percepciones excesivas". En algunos casos, no existió además constancia del cumplimiento de trámites como el paso por los órganos de gobierno.En concreto, el FROB subrayaba en su informe que en 2008 se aplicó a los miembros de la alta dirección de Caja Madrid una subida salarial "significativamente mayor" que la debida , que algunos casos llegó a superar el 26 %. Para este incremento se tomaba supuestamente como referencia una masa salarial mayor que la realmente existente en ese momento. En cuanto a la retribución fija de esos directivos en tanto han estado vinculados a la entidad, indicaba que supuso una posibley subraya que estos incrementos sirvieron de base para el cálculo de indemnización posteriores.Por su parte, elde 1,8 millones ante el exceso de incremento salarial del punto previo, la ausencia de documentación que soportara la fijación de objetivos y el grado de cumplimiento de los mismos en el período comprendido entre 2008 y 2010.Los informes también han detectaron. El FROB sospecha que se sustituía la parte que excedía del máximo deducible en el IRPF por una gratificación extraordinaria para los miembros de la alta dirección. Esta gratificación se elevaba al bruto con el fin de que una vez practicadas las correspondientes retenciones se evitara el impacto fiscal a sus perceptores. Esta práctica ha podido suponer un perjuicio patrimonial de 1,84 millones de euros.Finalmente, el fondo de reestructuración detectó posibles, así como en los pagos que se realizaron en conceptos como pacto de no recurrencias, bonus o indemnizaciones, especialmente entre 2009 y 2010. Estas prácticas podrían suponer un perjuicio económico para Caja Madrid de 9,1 millones de euros.