Catalá responde al fiscal superior de Murcia que si sufrió presiones debió haberlas comunicado a la Fiscalía

"Las reglas del juego"

El ministro de Justicia,, ha respondido este jueves al fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, tras conocerse que será relevado en su cargo, que si sufrió intimidaciones y desprotección en el ejercicio de su trabajo contra los casos de corrupción que investigaba debería haberlo puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado para que velara por la protección de sus derechos.Según ha informado Europa Press, así ha contestado el ministro antes de participar en un desayuno sobre el cumplimiento normativo en las empresas al fiscal superior de Murcia, que fue quien solicitó la imputación del presidente autonómico,, en el caso Auditorio. "Si ha tenido problema para el ejercicio de sus responsabilidades lo podrá poner en conocimiento de la Fiscalía General o lo debería quizá haber puesto para ser tutelado en sus derechos", ha indicado.Catalá ha pedido que no se déde la treintena de relevos que se van a dar en la cúpula fiscal en las próximas fechas y que se conocieron anoche tras la reunión del Consejo Fiscal sobre este asunto, ya que a su juicio, "no es razonable" decir que los cambios son "impropios" del Ministerio Público."Todavía no conozco la propuesta de nombramientos pero estoy seguro que las personas que hayan podido ser propuestas para sustituir a las que hasta ahora ejercían sus funciones son todos ellos, de absoluta capacidad y que desempeñan sus funciones con total profesionalidad", ha dicho el ministro, que ha apelado a la autonomía por la que se rige la Fiscalía de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.Entre los cambios producidos destaca la designación del fiscal del Tribunal Supremoal frente de la Fiscalía Anticorrupción –cuya jefatura está vacante desde que Antonio Salinas se jubiló el pasado mes de octubre–, y la propuesta depara fiscal jefe de la Audiencia Nacional, lo que supone el relevo del actual responsable, Javier Zaragoza, que llevaba en el cargo dos mandatos."Hay un número de cambios muy reducido en términos cuantitativos, por lo tanto me parece que dar esa imagen no corresponde cuantitativamente con la realidad, Hay un grandísimo número quey los cambios que se producen están dentro del espíritu del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé que los puestos se puedan renovar cada cuatro años y esas son las reglas del juego", ha respondido el ministro.