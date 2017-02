info Libre

(PM 2.5) procedentes de la nube de polvo del Sáhara que cubren durante estos días España, según las estimaciones de la empresa AirVisual , aunque se trata de cifras provisionales que remitirán, en principio, cuando remita el fenómeno atmosférico. Según los datos que maneja la compañía y que son accesibles en su página web,, lo que se traduce en un índice de calidad del aire (AQI, siglas en inglés, un protocolo mundial de medición de calidad del aire) de 185. Eso situó a la capital española: Ulaanbaatar (Mongolia), con 172; Kolkata y Mumbai, en India, con 158 y 154 en el índice respectivamente; y Teherán, la quinta en discordia. Los datos de AirVisual proceden de sus medidores, más de 8.000 a lo largo y ancho del globo. A las 18 horas de este jueves, Ulaanbaatar ha vuelto a superar a Madrid, ya que la urbe española ha reducido su AQI a 179 y la asiática lo ha elevado a 208. Según explican en El Español , la calima es producida por la borrasca sobre Canarias, queHoy se ha dado un fenómeno curioso: una lluvia de barro en Sevilla . Sin embargo, no todo se queda en lo anecdótico: está demostrado el, que no solo son procedentes de África, sino que también incluyen ceniza, hollín y cemento procedente del tráfico y de la actividad industrial. En definitiva, de la rutina en las grandes urbes, aunque en esta ocasión el Sáhara es el culpable. Las partículas en suspensión de menos de 2,5 micrómetrosy pueden agravar enfermedades cardiovasculares. Las de 2,5 a 10 micrómetros (PM 10)y agravan las enfermedades respiratorias, como afirma un estudio del CSIC.Los datos de los medidores de la ciudad de Madrid corroboran parcialmente el dato de AirVisual, aunque no con toda la eficacia que sería deseable. Muchas de las estaciones de la capital no miden las partículas en suspensión. Las que lo miden,. Las estaciones que lo miden dan este jueves, como se puede comprobar en la aplicación web. Se da la circunstancia de que, que tanta polémica generó a finales de 2016 por las restricciones que plantea en casos de episodios graves,, ni grandes ni pequeñas. Solo se pone en marcha ante las alertas por dióxido de nitrógeno. Eso lo diferencia, como informó este medio , del protocolo anticontaminación de Barcelona, que sí pone en marcha alertas y medidas cuando los niveles de polvo aumentan peligrosamente.Sin embargo, si analizamos los datos con perspectiva, Madrid y Barcelona son de las ciudades menos aquejadas por las partículas en suspensión en comparación con el resto de grandes núcleos de población de Europa. Si bien superan el umbral de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud,–de PM 2.5, 10 en el caso de Madrid y 15 en el caso de Barcelona–La capital de la República Checa, Praga, registra 19 microgramos y. Roma, en Italia, cuenta con 17 microgramos, y Ámsterdam, en Países Bajos, famosa por el uso masivo de las bicicletas como medio de transporte, saca un sorprendente 16, al igual que Berlín. Dentro de la primera división de contaminación por partículas en suspensión, solo Helsinki (Finlandia), Edimburgo (Reino Unido) y Estocolmo (Suecia) están por debajo de Madrid, con 9, 8 y 6 microgramos por m3 de media registrados, respectivamente.El Ayuntamiento de Madrid, a la petición de información desobre las medidas de la corporación municipal contra las partículas en suspensión.