La Guardia Civil detiene a cinco adolescentes por la agresión a una menor en Colmenar Viejo

La Guardia Civil ha detenido a cinco adolescentes, cuatro chicas y un chico,, acusados de un delito de lesiones y otro contra la integridad moral, por participar en la agresión grabada a una menor en Colmenar Viejo, que se han hecho viral en redes sociales.Según han informado fuentes de la Guardia Civil, tres de las detenciones. Además, los agentes han tomado manifestación en presencia de sus padres a otro de los supuestos agresores, un niño de 12 años, pero no ha sido detenido porque es inimputable. También ha interrogado al autor del vídeo, pero no ha terminado arrestado.La Guardia Civil continúa las investigaciones, ya que en la agresión participaron entre 12 y 15 personas, por lo que seguirán tomando declaraciones a los supuestos implicados, además de haberlo hecho ya con la víctima. Por tanto,en las próximas horas o días, han indicado las mismas fuentes.Un total de 12 alumnos repartidos entre los tres institutos de la localidad de Colmenar Viejo han sidopor su presunta implicación en la agresión hasta que se resuelva el expediente disciplinario que han abierto los centros.Ahora, el instructor designado por cada instituto tiene que resolver el expediente sancionador por parte de los centros en base a su régimen disciplinario, que puede suponer lay su traslado a otro instituto.Así lo han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación para señalar que se ha comunicado ya a las familias afectadas por parte de los centros laLas mismas fuentes señalan que los directores de los centros, tras tener constancia de lo ocurrido por el vídeo, pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. También han acordado expulsar de forma temporal a los alumnos identificados en el mismo y actúan en este caso de forma coordinada.La víctima ha interpuesto una denuncia por la agresión ante el Instituto Armado. Por otro lado, desde la Consejería de Educación recalcan que la adolescente agrediday que no es compañera de clase de los presuntos agresores. La menor no había tenido ningún problema anteriormente y había cudido a este municipio porque había quedado con una de las supuestas agresoras para integrarse en el grupo.Fuentes de la investigación han explicado que la chica es vecina de Soto del Real y que acude al instituto de esa localidad, donde cursa 2º de ESO. Los responsables del centro han asegurado que la menor no había tenido ningún problema antes y que, de hecho, este miércoles acudió con normalidad a las clases. Los profesoresen el interior del centro y de hecho, como ha epxlicado la joven, había acudido a Colmenar porque había quedado con una de las supuestas agresoras creyendo que era su amiga.No obstante, la Consejería de Educación ha puesto en disposición la. En este punto, desde Educación explican que cada centro actuará en función de lo que marque su régimen disciplinario.