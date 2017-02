Ciudadanos y Podemos también piden explicaciones

El Grupo Socialista en el Congreso va a pedir este jueves las comparecencias de los ministros de Justicia,, y de Interior,, después de que el fiscal superior saliente de Murcia, Manuel López Bernal, haya denunciado intimidaciones a quienes investigan la corrupción, según ha informado Europa Press.Según fuentes socialistas, el Grupo pedirá también que el propiocomparezca en el Congreso para explicar sus denuncias. Además, aprovechará la comparecencia del próximo miércoles del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, para pedirle explicaciones por los cambios en todas las fiscalías decididos este miércoles. En concreto, el PSOE pedirá a Bernal que acuda a esa subcomisión como experto autorizado para "informar de las condiciones en que desarrollan sus funciones" los miembros de la Carrera Fiscal."La situación ese impropia en un Estado de Derecho. No vamos a parar hasta aclarar por qué se persigue a fiscales", ha dicho el portavoz socialista, Antonio Hernando, en declaraciones a la Cadena Ser.López Bernal, que acaba de ser relevado, ha denunciado este jueves en la Cadena Ser las "intimidaciones", las persecuciones y la "desprotección" que sufren quienes se dedican a combatir casos de corrupción, y ha advertido de que como no se investiguen y no cambien las cosasEste fiscal fue quien impulsó la investigación contra el presidente de Murcia,, del PP, por el llamado caso Auditorio y está convencido de que los indicios contra el mandatario del PP son contundentes: "Si no, no habría hecho ese informe hace ya año y medio".La misma postura ha tomado Ciudadanos, que también pedirá que Catalá comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el próximo relevo del fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que estaba investigando el caso de corrupción que afecta al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez. Así lo han anunciado este jueves tanto el secretario general de la formación,, como la miembro de la Ejecutiva y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid,En declaraciones a los periodistas frente al Congreso, Villacís ha afirmado que "en un Estado de Derecho no es tolerable ninguna acción de coacción sobre un fiscal" y ha lamentado que en España parezca que no existe, a su juicio, laCiudadanos ya solicitó la comparecencia en la Cámara Baja del fiscal general del Estadopara que aclare si hubo presiones o injerencia del Gobierno para que no se investigue al presidente de Murcia y al expresidente riojano Pedro Sanz, ambos del PP.Ahora, "también el ministro Catalá tendrá que aclarar o disipar las dudas que podamos tener al respecto", ha dicho la dirigente de la formación naranja. "Si realmente queremos profundizar en la, ser creíbles y volver a restablecer esa relación de confianza entre los ciudadanos y sus administradores, lo mínimo que se tiene que hacer es una dación de cuentas", ha manifestado.Por su parte, el grupo parlamentario deha pedido la comparecencia en el Congreso de Zoido para que explique cómo actuaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras denunciar Bernal que se habían producido varios "asaltos" en domicilios de compañeros que llevan casos de corrupción, incluido el suyo propio.Así lo ha anunciado el rueda de prensa el diputado de Izquierda Unida por Valencia,, quien también ha avanzado que van pedir que comparezcan para dar cuenta del relevo de una treintena de fiscales el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá.