Sanidad avisa sobre libros y películas que promueven la dominación del hombre sobre la mujer

"Hay que fijarse en la tendencia"

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha alertado este jueves sobre elque promueven "la dominación del hombre sobre la mujer", representando formas de relación que son "inaceptables" en una sociedad "democrática e igualitaria", según ha informado Europa Press."Bastaría con ponerse en la puerta del cine un fin de semana para ver qué están viendo los jóvenes y nos sorprendería qué película están viendo, una película basada en lay que se convierte además en los libros más vendidos. Yo creo que es para hacérselo ver y que no podemos mirar a otro sitio", ha señalado en el I Foro de La Razón sobre la Violencia de Género.Para Garcés, es necesario "que los propios jóvenes tomen conciencia de la situación, porque muchas veces ellos no se dan cuenta de que esos comportamientos que de alguna manera apoyan apoyan bajo la lectura o viendo algún tipo de películas o series, son estereotipos de dominación sexual, como algunas formas de, que revelan un comportamiento que en absoluto se corresponden con una sociedad libre e igualitaria".El secretario de Estado ha incidido así en que "hay que llamar la atención de quey que las relaciones sexuales entre hombres y mujeres se tienen que caracterizar por una igualdad absoluta, un respeto y una integridad completa". "Por tanto, creo que determinados estereotipos que ahora mismo están calando en el cine y en determinadas obras, muy vendidas por otra parte; deben ser objeto de revisión", ha añadido.Frente a ello, apuesta por, aunque hacerlo como materia curricular o no sea algo a debatir con el Ministerio de Educación. "Tenemos que introducir necesariamente la conciencia de que la desigualdad es un factor que afecta a los derechos humanos", ha destacado.Asimismo, ha recordado la intención de su departamento de lanzar al menos una campaña institucional este año sobre violencia de género "en sentido estricto"que si bien según las encuestas se muestran partidarios de la igualdad real entre hombres y mujeres, a la hora de la verdad no saben distinguir comportamientos que la dinamitan."Nos sorprende que ahora haya jóvenes que cuando están saliendo con chicas les estén diciendo que cada media hora tienen que enviar una foto, enviar una imagen de cómo van vestidas, volver antes de una hora o no hablar con determinados amigos, y no se estén dando cuenta de que eso es un machismo incipiente pero igual de nocivo". Según ha dicho, están "trabajando ya en las creatividades" y las campañas verán la luz "en los próximos meses".En declaraciones a los medios al término del Foro, Garcés se ha referido además al duro comienzo de este año, en el que se han confirmadoa manos de los hombres con los que mantuvieron una relación sentimental, la cifra más elevada registrada a un 22 de febrero desde al menos 2007, y ha pedido "prudencia" con las estadísticas."Hay que manejarlas con mucha prudencia porque es verdad que ha sido unpero tenemos que ver la serie y la tendencia como se está manifestando. Yo en esto de las estadísticas prefiero ser muy prudente porque basta que haya una mujer asesinada víctima de violencia machista para que tengamos que poner todos los medios necesarios", ha señalado.Con todo, a su juicio se está produciendoen el que "no se puede fallar" porque "todas las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo en alcanzar un pacto que pueda desarrollar las medidas que sean necesarias para poder poner fin a esta lacra". "Es un clamor popular y tenemos que acabar con la manifestación más sangrante que existe de la desigualdad", ha añadido.La negociación de un pacto, que se está fraguando en una subcomisión parlamentaria en el Congreso por la que pasarán 60 expertos en 10 semanas para proponer mejoras en la lucha contra la violencia de género, ha sido ensalzada en reiteradas ocasiones durante el Foro, donde ponentes como la nueva delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordóñez, han incidido en su valía para combatir esta lacra. "Va a ser un punto de inflexión, un antes y un después", ha asegurado.