El abogado de Urdangarin, "entusiasmado" con las medidas cautelares

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, se ha mostrado "entusiasmado" tras la vistilla en la que la sección primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha acordado de momento dejar en libertad sin fianza a Iñaki Urdangarin y ha añadido que los hechosen los días previos a la cita en el juzgado, ha informado Europa Press.Preguntado sobre si la decisión del tribunal es una lección a más de uno, el letrado ha respondido: "A más de uno no,. Después de cinco años, como han cambiado las cosas, ¿no?".En este sentido, ha sentenciado que "había muchas personas que querían que las cosas pintaran mal", pero no ha querido dar ningún nombre. No obstante, ha indicado que "hay que ser un poco hábil y saber lo que se ha estado escribiendo y" y ha recordado que "quien decide son los tribunales de justicia".Finalmente, Pascual Vives ha considerado que tras la vistilla cobra más fuerza la idea de que