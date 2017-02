No hay grabaciones

La dirección nacional del PP ha contestado este viernes al concejal de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño, que presentó una enmienda para, que no hay grabación de las ponencias que se debatieron en el XVIII Congreso Nacional del partido porque son debates en secreto y a puerta cerrada, han informado a Europa Press fuentes del partido.El concejal de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño –que presentó una enmienda paracomo las de María Dolores de Cospedal– envió el pasado 13 de enero un burofax al nuevo coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, pidiendo que un notario revise las grabaciones de la votación que captaron las cámaras instaladas en el cónclave.En su escrito, Risueño ponía en cuestión elde su enmienda (303 votos a favor, 328 en contra y ocho abstenciones) alegando que el plenario estaba a "rebosar". En su argumentación, expresaba su sorpresa por el hecho de que "solamente hubieran votado 640 personas) de los 3.128 compromisarios convocados al cónclave.El resultado de esa votación causó cierto revuelo y, de hecho, al día siguiente dos miembros del PP de Castilla-La Mancha anunciaron su dimisión alegando que se había producidoen el recuento de votos. Y este jueves Risueño avanzó que un grupo de militantes críticos ya está trabajando en conformar una candidatura alternativa a la de Cospedal ante el congreso regional del próximo 18 de marzo.Fuentes de la dirección nacional del PP han señalado a Europa Press que ya han contestado a la carta que envió Risueño a Maillo y a la presidenta del XVIII Congreso, Cristina Cifuentes. En esa respuesta le explican que no hay grabaciones porque las ponenciasy se debaten a puerta cerrada.Hace unos días, el propio Maillo dijo en LaSexta que había cámaras dentro de las cinco ponencias que se discutieron en el cónclave del PP, pero"Ni existe audio ni vídeo de ésa ni de ninguna de las enmiendas. Siempre se ha hecho así, las ponencias son a puerta cerrada", recalcó.Además, el coordinador general del PP dijo que cuando Risueño tomó la palabra en el congreso del PP ni siquiera citó a Cospedal. A su entender, esa enmienda hablaba de "incompatibilidades en general" y "no era una enmienda que in voce dijera que iba contra nadie". "Es un debate sobre incompatibilidades que es muy legítimo", ha manifestado, para añadir que el textoy la citada enmienda fue derrotada.Maillo afirmó también que había más de cuarenta enmiendas sobre incompabilidades que se fueron negociando en los días previos al cónclave. "Y la única persona que no ha querido negociar es esa persona, que ha presentado esta enmienda seguramente por problemas o cuestiones internas que tienen que ver con Cuenca", subrayó.