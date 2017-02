La gestora del PSOE presenta este sábado las propuestas económicas del asesor de Susana Díaz

Medio millar de asistentes

Asesor de la líder andaluza

La comisión gestora del PSOE comenzará este sábado a desvelar sus planes para el futuro del partido. La dirección interina ha convocado, donde se debatirá de cara al 39º Congreso Federal –previsto para los días 17 y 18 de junio– y se avanzarán algunas de las líneas maestras de la parte económica de la ponencia del cónclave, coordinada por el economista José Carlos Díez, asesor de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz.La hoja de ruta diseñada por José Carlos Díez tiene entre sus pilares la creación de "empleo digno", la "igualdad salarial en todos los ámbitos" y la "sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático", según fuentes socialistas. Díez defiende "poner a las ciudades en el centro de las dinámicas económicas" y utilizar los municipios como herramienta para luchar contra la despoblación que sufre buena parte del territorio español. También apuesta por el ingreso mínimo vital que el PSOE ya ha impulsado en el Congreso, para que "cualquier ciudadanos, cuando no tenga posibilidad de trabajar,".Se espera igualmente que el texto de la ponencia económica aborde cuestiones como el impulso a la cultura como sector con gran potencial de creación de empleo. El PSOE quiere potenciar sectores como. Además, el economista que ha recibido el encargo de la gestora cree que hay "nuevos segmentos" que pueden absorber, al menos parcialmente, las consecuencias derivadas del "pinchazo" de la burbuja de la construcción, como el de la restauración de edificios, especialmente los que dependen de las administraciones y empresas públicas.La jornada, en la que se espera que participen en torno a medio millar de personas de todas las federaciones socialistas, comenzará con la intervención del presidente de la cúpula provisional de Ferraz,, que estará acompañado por la líder del partido en Madrid,–uno de los apoyos de Patxi López de cara a las primarias a la Secretaría General–. Después hay convocados dos paneles : "Empleo y socialdemocracia en el Siglo XXI" y "El Estado del Bienestar. Lucha contra la pobreza y la exclusión".En esas comisiones de trabajo participarán, entre otros, el propio; el economista; el responsable de Economía de la gestora,; la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía,; la alcaldesa de Avilés,; la catedrática de Derecho del Trabajo, en representación de la ONG Óxfam Intermón Ya por la tarde están previstas tres comisiones: "Empleo digno e innovación para una sociedad más justa e igualitaria", presidida por la número dos del Gobierno de Cantabria,; "Economía verde y desarrollo sostenible", encabezada por la socióloga; y "Economía de las ciudades y la cultura", liderada por la alcaldesa de Ciudad Real,. Las conclusiones del encuentro las presentará, y la clausura correrá a cargo de, portavoz de la dirección interina.El PSOE tiene previsto celebrar otro foro de características similares el 25 de marzo, en ese caso para presentar el área política de la ponencia. Los textos definitivos serán aprobados por el Comité Federal –probablemente en una reunión de ese órgano a principios de abril–, posteriormente se remitirán a las agrupaciones para que la militancia pueda plantear enmiendas y, finalmente, se aprobarán en el Congreso Federal de junio . Sea quien sea elegido secretario general en las primarias, estaráque se apruebe en el cónclave.José Carlos Díez, anteriormente economista jefe de Intermoney, ha sido en los últimos tiempos asesor de Susana Díaz, por quien no esconde sus simpatías. Él fue, por ejemplo, el encargado de presentarla en un desayuno en Madrid en mayo , en una de las pocas visitas a la capital de la presidenta andaluza en aquellos meses. Entonces sostuvo que la alta tasa de paro de Andalucía "no es culpa" de Díaz, y defendió que la presidenta tiene "una virtud: ser socialista". "Por ello está cerca de la gente, ha evitado la pobreza infantil en Andalucía.", proclamó el economista.Su nombramiento como coordinador de la ponencia económica del Congreso Federal no estuvo exento de polémica. Preguntado en La Sexta por la posibilidad de instaurar una renta básica en España, respondió: "Si tú pones una renta básica aquí, vas a tener que dejar total libertad de entrada de personas (...). Los de Marruecos, los del Congo y los de Uganda querrán venir todos aquí, a tener una renta básica (...). Y si pones una renta básica, no es que pongas el muro de Trump,". Posteriormente, se disculpó por esa intervención y alegó que fue un lapsus del directo.