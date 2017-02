Page dice que si Díaz se presenta a liderar el PSOE "no vale apoltronarse en la silla" si no consigue resultados

El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE en la región,, dejó claro este sábado en Azuqueca de Henares (Guadalajara) que si Susana Díaz da el paso para liderar el PSOE "no vale apoltronarse en las sillas del partido ni de las instituciones" si no se consiguen los resultados para los que se es elegido, informa Europa Press.En declaraciones a los periodistas tras asistir, junto a Susana Díaz, a la inauguración de la Casa Andaluza en el municipio azudense, Page manifestó que la condición de quien sea secretario general del PSOE a partir del próximo Congreso tiene que ser la de llevar al partido a recuperar la confianza mayoritaria de los españoles., precisó.Sobre si apoya a Susana Díaz, Page reconoció que prefiere mantener una posicióncon todos los candidatos que se quieran presentar.Aunque no tiene nada en contra de quienes ya se han declarado en público como posibles candidatos, el presidente de Castilla-La Mancha y líder regional del PSOE considera mejor esperar a que se abra el proceso yPreguntado sobre si cree que Pedro Sánchez está intentandodijo que "cada uno tiene que utilizar el argumento que le parezca bien" pero piensa que los militantes del PSOE son, en su mayor parte, "veteranos que saben lo que son y no están neurotizados".El presidente castellanomanchego recordó que hace dos años el PSOEy dijo que esa convención política tuvo, entre otros, como coordinador a Pedro Sánchez.En este aspecto afirmó que "lo que valía para hace dos años, vale para hoy, sin duda ninguna", tras lo que admitió que en este intervalo lo único que ha pasado es ", pero eso no cambia ni Europa ni España".Según el líder del PSOE en Castilla-La Mancha, desde esa convención hasta ahora no ha habido nada que les pueda hacer cambiar de opinión sino que "esa convención está hoy más viva que nunca" en lo que se refiere a cuestiones ideológicas, e independientemente de posturas que haya podido haber después de las elecciones o la investidura.