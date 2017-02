Feijóo ve responsables del "desastre financiero" de las cajas a sus directivos, al Banco de España y a "algún político"

Financiación autonómica

El presidente de la Xunta , señaló este domingo como "responsables" del "desastre financiero" que sufrieron "la mayoría de las cajas españolas" a sus propios directivos, al Banco de España y a "algún político", pero no quiso dar ningún nombre al respecto, informa Europa Press.En una entrevista en Radio Galega , tras ser preguntado por la imputación del exgobernador del Banco de España, Feijóo se mostró convencido de que el banco central nacional "no actuó con la diligencia debida en la fusión y supervisión de las cajas", ni tampoco en "toda la remodelación bancaria española".En este sentido, recordó que Fernández Ordóñez era el máximo responsable del Banco de España –supervisor del sistema bancario nacional– en la época en la que ocurrieron estos hechos. Asimismo, hizo hincapié en que tiene, como se investigaron, añadió, a directivos de cajas."Entre los directivos de las cajas y el Banco de España, y algún político también, son los responsables, por lo menos, de una parte del desastre financiero que sufrieron la mayoría de las cajas", opinó el también líder del PPdeG.En esta misma línea, espera que "se pueda conocer" por qué, entre 2005 y 2009, las cajas de ahorro en Galicia tuvieron "un deterioro tan grande". "Por qué se incrementó tanto la red de oficinas. Por qué esas oficinas, mayoritariamente, se abrían en el Levante y en lugares de una enorme especulación urbanística. Por qué se incrementaron tanto los riesgos y las inversiones en inmuebles. En definitiva, por qué, entre 2005 y 2009, cuando tomé posesión como presidente de la Xunta, las cajas de ahorro gallegasdesde el punto de vista financiero".A continuación, el máximo mandatario del Gobierno gallego le recriminó a Fernández Ordóñez que no actuase antes contra las prejubilaciones millonarias de los exdirectivos de las cajas, a pesar de que, resaltó, lo informó por escrito de lo que estaba pasando: "Volveríamos a hacer lo mismo que hicimos".En lo que respecta a la reforma del modelo de financiación autonómica, Feijóo señaló que es "perfectamente legítimo plantear si es necesario" incorporar al País Vasco y a Navarra al mecanismo de financiación de la nivelación interterritorial.Sobre este mismo asunto, insistió en queporque "no se puede decidir entre dos la financiación de 17", al tiempo que pidió que se tenga en cuenta el "efecto capitalidad" que beneficia a Madrid.El presidente de la Xunta admitió contactos con Ferroatlántica, pero precisó que la empresa no le ha notificado todavía al Gobierno gallego su. En todo caso, condicionó cualquier decisión a que se mantenga el nivel de empleo en la Costa da Morte y en Sabón, así como a que se aumente la inversión en Galicia."Si la empresa plantea algo que cumpla la ley, que se acredite un interés público y que mantenga los puestos de trabajo, pues puede tener viabilidad su proyecto; pero, si no se acreditan esos tres puestos, evidentemente no", subrayó.En clave interna, el líder de los conservadores gallegos avanzó que los congresos locales del partido en Lugo y A Coruña, los más inmediatos,de la formación de cara a las próximas elecciones locales."No es automática la designación del presidente local del partido para ser candidato a la alcaldía, pero si es cierto que vamos a pulsar la situación del partido en A Coruña y en Lugo para vislumbrar qué posible candidato puede haber para mayo de 2019", explicó.También en clave interna, pero esta vez a nivel nacional, insistió en que Rajoy quiere agotar la legislatura y advirtió a la oposición de la "irresponsabilidad" de, en clara alusión a la pendiente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) En materia de infraestructuras, Feijóo lamentó los atrasos acumulados en el AVE gallego: "Es evidente que cada uno tiene una responsabilidad distinta, pero todos cometidos la falta de rigor de dar datos y fechas que después no cumplimos", relató en alusión a su propio partido, al PSOE y al bipartito en Galicia.Sobre los dos altos cargos del Sergas investigados por el caso de la Hepatitis C , Feijóo volvió a mostrar su confianza en ellos: "Estoy absolutamente seguro de que todoscon absoluta independencia y no dudo de su profesionalidad. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que todos los médicos y el personal sanitario de esa comisión son personas dignas y necesitan el reconocimiento expreso del Gobierno y yo, como presidente, se lo presto".