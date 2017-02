Levy acusa a la Generalitat de "trabajar solo para los independentistas" y de usar "victimismo oportunista"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, acusó este domingo a la Generalitat de Catalunya de "trabajar solo para los independentistas" y de "inventarse ataques que no existen" para ocultar "sus propias debilidades y flaquezas" medianteinforma Europa Press."Los políticos independentistas intentan elevar cada vez más el tono, incluso con palabras bastante gruesas. Pero que sepan que ante esta escalada del lenguaje se van a encontrar, por parte del Gobierno de España, moderación, sentido común y la mano tendida para hablar de los que interesa a todos los catalanes, de los problemas reales de los catalanes", manifestó en una rueda de prensa en la sede del partido.Levy hizo hincapié en la disposición del Gobierno a participar en "todas las conversaciones, todas las negociaciones y diálogos" porque, según indicó, "democracia es un diálogo permanente e intenso". Sin embargo, subrayó que "negociar no es hablar de algo ilegal" porque, según recordóEn este sentido, acusó a los políticos independentistas de "llevar a la sociedad catalana al agotamiento" y de difundir "un relato victimista basado en fantasías" que consiste en "buscar enemigos y ataques inexistentes", algo que, según cree, es señal de una "huida hacia adelante" y de que"Entiendo que ante las debilidades, ante las flaquezas, sea más fácil para los políticos independentistas inventarse enemigos fuera,Y no se vale ahora ocultar esas debilidades y esas flaquezas. Van a tener que responder de ellas", manifestó.Para la dirigente del PP, el proceso independentista ha llevado al gobierno autonómico a encontrarse "atado de pies y manos por una fuerza política radical, como es la CUP" que, según ha dicho, "lo que quiere es detener el tiempo" en Cataluña e"Creo que la sociedad catalana prefiere a aliados como el Gobierno de España que quiere que los catalanes avancen", concluyó Levy, que llamó a las instituciones catalanas a discutir sobreEn su intervención, al ser preguntada por los medios, Levy se refirió también a la investigación sobre el presidente de Murcia,, por, presuntamente, amañar contratos para pagar con dinero público servicios para potenciar su propia campaña política.Sobre esto, Levy hizo hincapié en la necesidad de "estabilidad" en Murcia y ha pedido esperar porque "en pocos días se va a conocer la versión de los hechos" del presidente de la Región. "Yo pediría prudencia y esperar a esas declaraciones. Me remito a sus declaraciones", dijo únicamente la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP.