Patxi López: "No me voy a resignar, no voy a rendirme, habrá una papeleta con mi nombre en las primarias"

El precandidato a la Secretaría General del PSOE destacó este domingo en Burgos que no se va a resignar y señaló que "habrá una papeleta" con su nombre en las primarias de las que saldrá el nuevo responsable del partido, informa Europa Press. "No me voy a resignar, no voy a rendirme, habrá una papeleta con mi nombre en las primarias", aseveró.López insistió en que contará con la "militancia" y dejará a ella la decisión de su "revocación" en caso de que salga elegido. Además, advirtió de que no pactará con quien quiere "enterrar al PSOE", en referencia a Podemos , y queEl exlehendakari estuvo arropado por la militancia burgalesa; el secretario regional del PSCyL, Luis Tudanca; la secretaria provincial del PSOE de Burgos, Esther Peña; y el concejal Daniel de la Rosa.