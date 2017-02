Sánchez afirma que "ningún socialista" será su "adversario" y apuesta por la "unidad" del PSOE ante un PP "nervioso"

Crítico con el trabajo de la gestora

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , afirmó este domingo en Aldeanueva de Ebro (La Rioja) quey apostó por la "lealtad y la unidad" para recuperar en el próximo Congreso "un PSOE en pie que ponga en pared al PP y acabe con sus políticas injustas", informa Europa Press."Todos queremos la unidad del PSOE, una unidady que haga mucho más fuerte nuestro partido" con un secretario general "al que no se le ataque" porque, si se hace eso, reflexionó, "solo se están dando armas a la derecha para desestabilizarnos".Pedro Sánchez realizó estas declaraciones en la localidad riojana de Aldeanueva de Ebro en donde participó en unpara explicar el proyecto Somos Socialistas . En el acto, al que llegó junto a la portavoz del PSOE en el Parlamento regional, Concha Andreu , participaron también el alcalde de la localidad, Ángel Fernández y la diputada del PSOE en el Parlamento de La Rioja, Sara Orradre . Por su parte, el que fuera su número 2, el riojano César Luena, no ha participado en el encuentro.Los asistentes al acto recibieron a Pedro Sánchez con aplausos y gritos de "¡No es no!" mostrándole claramente su apoyo y su ayuda de cara a las próximas primarias para que "saque adelante el próximo proyecto del PSOE", tal y como le indicó Sara Orradre.En este sentido, Pedro Sánchez destacó que ha querido "dar un paso al frente porque son" sobre todo porque los socialistas "no pueden quedarse parados" ya que después de dos años "solo hay dos caminos, el que ha elegido la gestora que, o el crear un PSOE autónomo y de izquierdas".En un tono crítico con el trabajo de la gestora, el ex secretario general socialista también criticó quey apostó por recuperar "un PSOE autónomo, creíble que cumpla con la palabra dada" ya que la gestora. Además, indicó, "no comparto que se haya retrasado el Congreso del PSOE hasta el mes de junio porque "un PSOE sin líderSánchez refirió palabras duras también para Mariano Rajoy porque "al parecer" desde el PP. En este sentido, destacó que "Rajoy tiene motivos para preocuparse porque si gana esta candidatura vamos a hacer una oposición útil, responsable y contundente contra las políticas de la derecha" sin "dejar pasar ni una".Todo porque para Pedro Sánchez "el 'no es no' que yo he defendido no es solo una idea" sino que "es laen el que creo, es en decir sí a nueva ley educativa y no a la Lomce, decir sí a un pacto de estado contra la violencia de género y no al abandono de las políticas de lucha contra esta lacra social".Con respecto a la corrupción, destacó que "para el PP, luchar contra la corrupción es como su programa electoral o sus cuentas," y por eso "nosotros somos los que tenemos que cambiar el Gobierno de este país reivindicando un PSOE de izquierdas".Con todo ello, Sánchez destacó que su apuesta es por la, por reconstruir el Pacto de Toledo, por aumentar la población ocupada del país con sueldos dignos y también con la apertura de un debate serio sobre la vía de financiación complementaria a la seguridad social"."Tenemos que plantear una batalla ideológica para hacer de launo de los elementos fundamentales de la reconstrucción de la economía global". Todo porque desde su proyecto defienden "la estabilidad social", ya que son de izquierdas y no pueden "abandonar nunca la esperanza de hacer posible lo imposible" porque ya nos les ha tocado hacerlo otras muchas veces.Pero para ello, insistió, "el PSOE debe estar unido con nuestra historia con nuestros compromisos" y, sobre todo, "con nuestros militantes y nuestros votantes,".Pedro Sánchez afirmó que, en estos momentos, el PSOEporque "solo así lograremos la victoria". Una adaptación "que ya hicimos hace 35 años aunque ahora los problemas no son los mismos, lo que tenemos que hacer es afinar nuestro espacio en un sistema político que ha cambiado".Unpero con la certeza de que la única opción es renacer". En este sentido, señaló que "es en ladonde deberemos reivindicar la igualdad y donde incorporaremos el feminismo y la laicidad". Con esos principios y valores "escribiremos la respuesta a los desafíos de la globalización", destacó.