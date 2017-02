El PP advierte a Ciudadanos de que hay cuestiones del pacto que no verán la luz si no se reforma la Constitución

La situación en Murcia

info Libre

"No hay imposibilidad"

"Nuestra intención es cumplir los compromisos". De esta forma se pronunciaba este lunes el coordinador general del Partido Popular en rueda de prensa cuando daba cuenta de la salud del pacto de investidura de Ciudadanos en un momento en el que conservadores y la formación naranja se disponen a revisar el grado de cumplimiento y los retos. Pero no ocultó la letra pequeña. El también vicesecretario de Organización del PP, que participó activamente en la negociación del acuerdo, subrayó que en todo momento fueronde que para. "Algunas exigen reformas constitucionales", añadió.Este es el caso, por ejemplo, de cuestiones como la limitación de mandatos, asunto que el PP ve propio dela reducción de los aforamientos.Estas advertencias son previas a una reunión, en el ámbito parlamentario , entre ambas formaciones y en un momento en el que la imputación del presidente de la Región de Murcia,, está poniendo a prueba la solidez del pacto en esa comunidad autónomas. Martínez-Maillo señaló que "ellos" [por Ciudadanos] "lo saben". "Nosotros, también", dijo. "No es que sea un obstáculo, es un paso más del acuerdo".Si sabemos sumar, no da", completó.En este sentido, insistió en que la intención de su partido es "cumplir el pacto" conforme a la ley con el acuerdo de otras formaciones políticas. Y admitió que existen "dudas" sobre el encaje legal de lo acordado.En un momento de esta rueda de prensa, el coordinador del PP, llegó a admitir que su partido accedió a las condiciones previas de Rivera porque eran "lentejas", una alusión al dicho popular Son lentejas, si quieres las tomas y si no, las dejas. Y recordó quedel pacto queda claro que en muchas ocasiones "se habla de un. Es decir, que no basta con el concurso de ambos partidos.Sobre la situación judicial del presidente de Murcia, la dirección nacional sigue mostrando una cerrada defensa. "Seguimos apoyando a, dijo. Y dirigió la mirada al PSOE. "Es evidente que hay una persecución política delcon independencia de que el número de denuncias seanSiempre que se habla de este caso, los conservadores justifican su apoyo al dirigente imputado en el hecho de que con anterioridad ha hecho frente a 16 demandas judiciales y "todas" han sido archivadas.ha comprobado que este argumento se cae por su propio peso.Las supuestas "16 denuncias archivadas", cifra a la que han dado difusión pública incluso el portavoz parlamentario del partido,y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, jamás existieron Tal y como adelantó este diario, los socialistas sólo han emprendido acciones penales contra Sánchez cuatro veces. Tres si se excluye de la lista la primera de esas cuatro denuncias, interpuesta por injurias y calumnias y a título personal en 2004 por, que hasta un año antes había sido alcalde socialista deSi no hay cambios de última hora, Sánchez será proclamado presidente de los conservadores de Murcia en el cónclave regional. Ya ha reunido 5.000 avales."Es el PP de Murcia y sus afiliados los que toman la decisión y Pedro Antonio Sánchezque le impida ser el presidente del PP de Murcia. Y si encima tiene 5.000 avales y el apoyo del PP de Murcia", subrayó Maillo.