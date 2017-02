El equipo de López critica a la gestora por la fecha del Congreso: "El calendario no debería ser tan largo"

Candidato de la unidad

Campaña explicativa

El coordinador de la precandidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE, Óscar López , criticó este lunes a la comisión gestora del partido por los plazos elegidos para las primarias y el Congreso Federal, previstos para mayo y el 17 y 18 de junio respectivamente. "Somos muchos los que", recalcó López en una rueda de prensa en Madrid, convocada para hacer balance de los primeros compases de la campaña.El senador castellanoleonés insistió en que "no tiene sentido aplazar el proceso" de elección de un nuevo líder porque lo que necesita el PSOE es "resolver de una vez" cuestiones como "el liderazgo, el equipo y el proyecto"., agregó el miembro de la campaña del diputado vasco, quien también apuntó que si la dirección provisional socialista tenía alguna "intencionalidad" al dilatar el proceso, "no funciona".Preguntado por las declaraciones del actual número uno del partido, Javier Fernández, que sostuvo hace una semana que los plazos del congreso "pueden" parecer "demasiado largos en la medida en que algunos militantes han decidido anunciar su candidatura muy pronto", López dijo que Patxi López fue el primer aspirante que anunció su candidatura el pasado 15 de enero. Dos semanas más tarde lo hizo Pedro Sánchez Por lo demás, Óscar López presentó el lema elegido para la campaña de Patxi Lópezy puso el acento en que la candidatura "surge para acabar con la división interna". "Si los militantes se preguntan quién es el mejor para unir al PSOE, es Patxi López", enfatizó el portavoz, quien argumentó que "uno de los mayores problemas" del partido es la división y que el "objetivo central" de la candidatura será "unir al PSOE y no derrotar a medio PSOE".El equipo del aspirante vasco cree que, a medida que pasen las semanas, su candidato puede ir ganando posiciones. Especialmente cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz , anuncie su intención de competir en las primarias. En ese escenario, pronostican que la polarización entre Sánchez y Díaz hará a muchos militantes reflexionar ypara evitar una fractura total e irreparable en el seno de la organización."Si el objetivo del PSOE es salir unido y fortalecido del Congreso Federal –enfatizó Óscar López– algunos, sin descalificar a nadie, entendemos que la mejor propuesta es la de Patxi (...). Si es un congreso para otra cosa, puede que no, pero". El portavoz no quiso precisar si sus palabras significan que otras candidaturas, como la de Pedro Sánchez, dividen al partido: "Los que apoyamos a Patxi creemos que es el mejor para unir al PSOE", replicó.En cuanto al tipo de campaña que hará el exlehendakari, López afirmó que los pilares serán "explicar" su proyecto y "responder" dudas de militantes., porque esa no es la "campaña que hace falta", aunque avisó de que "si alguien piensa que Patxi López no puede hacer un gran acto llevando treinta autobuses, se equivoca". Los actos del diputado vasco, agregó, "resuelven muchas dudas" a los afiliados, y ese será el modelo de campaña "hasta el final", aunque ´pueda organizarse algún acto central con mayor aforo.Hasta la fecha, según datos del equipo de campaña de Patxi López, éste ha visitado 38 agrupaciones y ha mantenido más de 300 reuniones con militantes en Madrid, Euskadi, Extremadura, Andalucía, Aragón, Canarias y Castilla y León. Las próximas visitas serán a la Comunitat Valencia, Cataluña, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha. Además,. La candidatura destaca igualmente que en la web de López se han inscrito 1.170 voluntarios que les han hecho llegar "más de 400 aportaciones" para su proyecto político.Precisamente sobre el proyecto político, Óscar López precisó que habrá una "propuesta articulada" con cinco grandes ejes que se presentarán en. Posteriormente se transformarán en enmiendas a la ponencia del Congreso Federal, que por encargo de la comisión gestora coordinan en la actualidad el diputado Eduardo Madina y el economista José Carlos Díez . López avanzó que "Patxi es claro al formular una izquierda exigente" que no sea una "mera acompañante" de la derecha ni se "diluya" en otras fuerzas de izquierda.Por último, puso el acento en la necesidad depara "contrastar modelos". "No podemos hurtar el debate a los militantes. Estoy convencido de que habrá debates", añadió Óscar López, quien admitió tener algunas dudas sobre las propuestas, por ejemplo, del ex secretario general Pedro Sánchez, porque "cuando uno llega a un mitin, dice algo y no se explica, queda sujeto a la interpretación". También prometió que la candidatura de Patxi López "irá hasta el final" y afirmó que "no tendría sentido" que nadie intentara presionarles para que se retirara.