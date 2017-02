El PP pide recuperar los 1,2 millones depositados como fianza en la causa sobre su presunta 'caja B'

Un exceso de más de cuatro millones

El Partido Popular (PP) ha reclamado a la Audiencia Nacionalpor laa través de la caja B del partido.Según defiende en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press,que debían depositar de forma conjunta los acusados directos y los responsables civiles subsidiarios, entre ellos la propia formación, y que ya han sido cubiertas con creces.El PP recuerda que en mayo del pasado año se les requirió esta cantidad debido a la falta de solvencia de los imputados en la causa bautizada como los papeles de Bárcenas . La empresa Unifica, responsable de las obras de reforma de la sede del partido en la calle Génova de Madrid, y, acusados en el procedimiento,como responsabilidad civil.Se adhiere ahora a una solicitud formulada por la mercantil encargada de las obras para se reduzca el importe de la cantidad depositada que –recuerda– debe aportarse de forma solidaria y conjunta. "Así,para cubrir dichas responsabilidades para entender cumplida esta obligación", fundamenta el escrito.La formación recuerda también quey sólo debe hacerse efectiva en el caso de que la caución no hubiera sido ya cubierta por los acusados. "Pero no por el total de la responsabilidad civil establecida, que asciende a 1.245.154,18 euros", destaca.Según defiende el partido, acusado en esta pieza como responsable civil subsidiario, el total de fianzas para garantizar las previsibles responsabilidades pecuniarias por parte de los responsables civiles directos y Unifica ascendería a un total de 9.156.241,84 y"Es decir, se ha garantizado un exceso de más de cuatro millones y medio de euros, por lo que, el PP, al estar debidamente aseguradas las fianzas impuestas", destaca.El instructor del procedimiento consideró al PP responsable civil subsidiario porde las obras de su sede a la empresa Unifica y propuso juzgar a otras tres personas, los socios del estudio de arquitectura Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero, a los que le atribuyó,El juez apuntó que en el "plano indiciario" el PP sería "responsable" de un delito contra la Hacienda Pública por "no haber presentado la declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio de 2008", pues esas donaciones, que superaban el millón de euros, ", establecidos en la normativa vigente reguladora de la financiación de los partidos políticos".