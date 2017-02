Elorza ve "aburrido" el "juego de la yenka" de Susana Díaz y espera que se presente para poder debatir

Patxi López

"Declive de la socialdemocracia"

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, Odón Elorza, ha manifestado este lunes estar "un poco aburrido de esa especie de juego de la yenka" de la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, quey le ha animado a que presente su candidatura para "poder debatir realmente con claridad", según ha informado Europa Press. Además, se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de que la candidatura de Pedro Sánchez gane "las primarias y el Congreso".En una rueda de prensa en San Sebastián, en la que ha comparecido junto al economista Manu Escudero, ha señalado que Díaz "dice que no se va a presentar peropor desarrollar una fuerte campaña de presencia en los medios y en la calle, apoyándose en las instituciones y en la organización de actos desde la gestora"."A mí me aburre este paso adelante, paso atrás cuando va a suceder, lógicamente además, porque es su derecho democrático y nosotros estamos encantados de que se presente para poder debatir realmente con claridad, con un papel sobre la mesa, como hemos hecho nosotros, que hemos sido los primeros en presentar un proyecto", ha expresado, al tiempo que ha considerado que "no es casual" que, pese a sus posiciones antagónicas, "suspiren" por la presidenta andaluza.El dirigente socialista ha recordado que de Pedro Sánchez "decían que estaba solo y hay que ver qué soledad le acompaña en todos los actos y reuniones; que era un candidato que no tenía ningún proyecto y tiene un gran relato de coherencia personal y ahora tiene un. "También se dice que quiere romper España y el Partido Socialista y no es cierto, porque este documento pretende generar una unidad, una integración de la militancia en torno a un debate de ideas", ha añadido.Preguntado por la campaña de Patxi López a las primarias del partido, ha considerado que ésta "pierde fuerza" y ha asegurado no compartir la afirmación del exlehendakari en la que alertaba de que la"amenaza el ser del PSOE". "A veces se construye un discurso para justificar una vía, acudiendo a una cierta lectura alarmista de lo que debe ser un debate de ideas", ha asegurado.En esa línea, el diputado guipuzcoano ha subrayado que en "todos los actos de Sánchez no hay descalificaciones personales a nadie, solo algún, al tiempo que ha insistido en que "no hay motivación ni base para el discurso alarmista".Elorza ha defendido que el proyecto que presenta Pedro Sánchez a las primarias "busca lay que el documento ideológico" que ha elaborado su equipo "no pretende sustituir a nada, ni a nadie". Además, ha criticado que la Gestora haya "excluido" a todos los dirigentes socialistas que están trabajando con Sánchez.Asimismo, ha manifestado que el equipo de la candidatura de el ex secretario general del PSOE es "optimista" porque, en su opinión, "estamos haciendo los deberes". En ese sentido, ha resaltado que la participación en los múltiples actos que están llevando a cabo por todo el Estado están logrando, algo que "no había pasado desde la transición". "No vamos a perder el tono, podemos ser optimistas hasta el final para tratar de ganar las primarias y el Congreso", ha concluido.Por su parte, Escudero ha detallado algunos de los aspectos del documento que recoge el plan de Sánchez para el PSOE, cuya versión definitiva se dará a conocer en "siete u ocho semanas", y ha señalado que uno de los objetivos principales el "detener el declive político y electoral de la socialdemocracia en España y en Europa".A su juicio, el socialismo tiene que "pensar su perfil estratégico" porque, según ha afirmado, "es evidente que el adversario político es el PP , pero el ideológico lo es el neoliberalismo". De este modo, ha apuntado la necesidad de "plantear una alternativa" porqueTras considerar que en Europa es necesario "sustituir la gran coalición de conservadores" por una progresista en la que se unan también "las nuevas izquierdas y los Verdes", ha subrayado la importancia de "entenderse con las nuevas izquierdas" también en España. Aunque ha precisado que no se trata de "mimetizarse" porque "no somos lo mismo". "Solo unentre la socialdemocracia y las nuevas izquierdas daría lugar a una mayoría progresista que plante cara a la derecha", ha afirmado.