La Policía Municipal multa a las activistas en huelga de hambre en Sol por desplegar una carpa sin tener permiso

La Policía Municipal de Madrid ha interpuestode la asociación Ve-la luz en huelga de hambre contra la violencia machista por desplegar una carpa en la Puerta del Sol sin tener permiso para ello, lo que supone una vulneración de la ordenanza que regula el espacio público, según han explicado a Europa Press fuentes municipales.Se trata de dos sanciones interpuestas los días 24 y 25 de febrero cuando, coincidiendo con el mal tiempo, el grupo de activistas, algo que no está en el permiso de ocupación dado por la Junta Municipal del distrito Centro y que consistía en una mesa informativa pero no recogía el despliegue de esa carpa.Por tanto, según las mismas fuentes,puede emitir sanciones si comprueba que el elemento de ocupación del espacio público no se ajusta al permiso concedido.No obstante, detallan que las multas se pueden recurrir y que se envían a la citada Junta Municipal, que a su vez estáy regularizar este elemento no incluido como es la carpa para una reivindicación con la que el Ayuntamiento apoya como es la lucha contra la violencia machista.Por su parte, la presidenta de la asociación, Gloria Vázquez, ha criticado en declaraciones a Europa Press la interposición de estas denuncias por parte del Consistorio y alude también a que se ha girado otra denuncia referida al día 23 de febrero. Detalla que desplegaron esta carpaEn este punto, indica que dos de las sanciones interpuestas se han realizado con pocas horas de diferencia y duda de que legalmente se pueda interponer dos sanciones por un mismo hecho. A su vez, asegura que la asociaciónpara realizar su actividades reivindicativas y que aún cuentan con autorización vigente.En consecuencia, considera que estas sanciones por parte de Policía Municipal de Madrid "es una forma de querer generar un conflicto sin necesidad alguna" y que Ve-la luz está desplegando una de las mejores campañas contra la violencia de género en el país, dado que de forma pacífica y a través del arte se transmiten valores a jóvenes y otros sectores de la sociedad., ha apuntado la representante de la asociación.Por su parte, los sindicatos reclamaron al Ayuntamiento de Madrid que las activistaspara realizar su reivindicación en la Puerta del Sol, donde ahora mantienen su huelga en una tienda montada por ellas.Tantoen un escrito que se habilite para estas mujeres una carpa de 2x3 metros, un generador de corriente para disponer de energía y luz y el apoyo de la corporación local a sus reivindicaciones, como defienden ambos sindicatos en una carta remitida a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.