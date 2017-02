Cifuentes traslada a la Abogacía el caso del autobús de Hazte Oír contra los niños transexuales

La presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el caso de la campaña de Hazte Oír con uny ha pedido a la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, que lo lleve también a la Fiscalía por si es constitutivo de delito.Hazte Oír ha puesto en marcha una campaña desde ayer con un autobús que circula por la ciudad de Madrid con unos vinilos de color naranja en el que se puede leerSi naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo.En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Cifuentes ha indicado que le parecey que la campaña tiene una "finalidad", que es "una provocación absoluta". De hecho, ha indicado que "en cierto modo" va dirigido hacia ella, "porque quien está promoviendo esta campaña tiene un larguísimo historial".De este modo, ha recordado la campaña, también con un autobús, que lanzó esta asociación con su rostro en las pasadas elecciones de 2015 para movilizar a los provida, denunciando que Cristina Cifuentes estaba a favor del aborto.a continuación.Cifuentes lo ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la Comunidad para que estudie si es de aplicación la ley 2/2016 de Igualdad y No Discriminación de la Comunidad de Madrid y por si al amparo de esta leyEn esta normativa se recoge dos puntos. Por un lado, se "prohíbe cualquier acto de discriminación directa o indirecta, por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar". "La leycontra cualquier discriminación", añade.Además, en otro apartado se indica que se "adoptarán todas las medidas de prevención necesarias paraasí como una detección temprana de situaciones conducentes a violaciones del derecho a la igualdad y la no discriminación de personas LGTB ".Por otra parte, Cristina Cifuentes ha anunciado que va a mandar una carta a la Delegación de Gobierno para que lo ponga en conocimiento de la Fiscalía. "Es impresentable", ha insistido la presidenta autonómica, quien cree que hay que "tener un poco más de respeto con las personas". "No se puede ser tan radical en la vida con este tipo de cosas", ha lamentado.