C's exigirá este jueves la dimisión del presidente murciano y dice que imputado e investigado es lo mismo

El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha vuelto a insistir en que el presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez . De ahí que en el encuentro que mantendrán este jueves, en un lugar aún por determinar, pondrá "encima de la mesa la solución, que pasa porque se aparte".La solución, ha avisado, "pasa porque se vaya, se quite, sea generoso y mire a los ojos de los murcianos, pero está incumplimiento lo prometido,y del que no nos podemos empezar a fiar".Sánchez, que ha hecho estas declaraciones tras la reunión del Pleno del Consejo de la Transparencia, ha insistido en que "; los matices hay los que se quieran buscar de manera retorcida y malintencionada".Y es que, ha afirmado, "realmenteya que lo ha firmado, lo ha dicho de palabra y lo dice la Ley de Transparencia".El PP, ha criticado, "está intentandode que imputado e investigado no es lo mismo y simplemente hay un cambio semántico, ya que imputado tenía connotaciones peyorativas".Por esta razón, le ha vuelto a transmitir al presidente que "sea responsable yy busque un sustituto"."Es lo que quiero ver de la persona que investimos con el compromiso de que", ha recordado Miguel Sánchez, quien ha expresado su deseo de ver a un presidente "de altitud de miras, una persona de la que nos podamos fiar". Informa Europa Press. Ciudadanos espera , confía y desea que después de la reunión se alcance unaque ha tenido esta Comunidad más grande de los últimos 30 años".En el caso de que el presidente no dimita, Ciudadanos, que opta por esperar al jueves, ha señalado que hay varias vías, de forma que si el plan A no resultaPara concluir, ha recordado que el PP "fue el partido que ganó las elecciones y debe seguir gobernando, pero con otro candidato". "El presidente firmó un documento en el que se decía que", ha concluido.