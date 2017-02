El exministro de Industria Comercio y Turismo y ex presidente del PP canario, que dejó su puesto en abril de 2016 a raíz de su aparición en los papeles de Panamá, ha fundado una consultoría para asesorar a empresas para su expansión nacional e internacional, informa Europa Press.Según datos del registro mercantil consultados por Europa Press, Soria figura como administrador único de la sociedad de responsabilidad limitada–un nombre formado a partir de los apellidos del exministro y de su esposa,–.La empresa, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria,, con un capital de 3.000 euros y el objeto social de "para la expansión nacional e internacional de empresas, facilitando soluciones comerciales, financieras, jurídicas, técnicas y fiscales a tales efectos, incluyendo la realización de".Soria, técnico comercial del Estado, retoma así su actividad 10 meses después de dejar el Ministerio de Industria. Enero fue el último mes en que cobró su indemnización como ex ministro, a la que los altos cargos tienen derecho durante dos años, según consta en el Portal de la Transparencia.El exministro dejó su puesto, cuando el Gobierno estaba ya en funciones, por no haber sabido explicar su presencia en sociedades radicadas en paraísos fiscales, según se desveló con la publicación de los papeles de Panamá.En verano, Soria aspiró a un puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial y el Gobierno llegó a aprobar su designación, pero renunció a petición del propio Ejecutivo por el malestar que generó la decisión,Ahora, el exministro se establece por su cuenta, aunque en elno consta aún que haya pedido autorización para dedicarse a la actividad privada.De este modo, abandona el reducido grupo de ex altos cargos que sigue percibiendo su sueldo por haber dejado su cargo en los últimos dos años –y no tener otro sueldo, público o privado–. En este grupo están el ex ministro de Defensa, Pedro Morenés, que; y el que fuera su ex secretario de Estado Pedro Argüelles, que percibe 6.374,63 euros mensuales desde la misma fecha.La misma cantidad mensual cobran los ex secretarios de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, también a partir del 1 de diciembre. Por último, el ex consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)recibe 6.247,73 euros al mes desde noviembre de 2015 y la ex secretaria general del CSN, que cesó el 24 de diciembre, percibemensuales desde el pasado 1 de enero.