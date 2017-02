El PSC volverá la próxima semana a la dirección del Grupo Socialista una vez cerrada la crisis

Firma a Javier Fernández e Iceta en Madrid

El PSC volverá la próxima semana a formar parte de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, una vez que el PSOE y su partido hermano catalán sellenque les ha llevado a replantearse su vínculo, como consecuencia de la ruptura de la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy.Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, una vez las Ejecutivas del PSOE –en manos de una Comisión Gestora– y el PSC aprueben el próximo lunes el acuerdo al que han llegado para pasar página en este conflicto, está previsto quese incorpore a la dirección del Grupo un diputado del PSC.Y se espera que vuelva Meritxell Batet , que quedó apartada de la dirección, de la que formaba parte, de manera temporal mientras la comisión negociadora creada entre los dos partidoscomo parece que ocurrirá en los próximos días.Según las fuentes consultadas, todavía se están, aunque parecen salvados todo los escollos y el acuerdo es ya "total". Finalmente, se mantendrá el protocolo vigente desde 1978 aunque se harán algunos añadidos.El conflicto estalló después de que el PSC decidiera incumplir el mandato del Comité Federal y mantener su no en la investidura de Mariano Rajoy.y las independientes Margarita Robles y Zaida Cantera , los siete parlamentarios del PSC rompieron la disciplina de voto y no se abstuvieron.Como consecuencia del no, estos 15 diputados, pero las medidas de corte orgánico que tomó la dirección fueron diferentes: no se desplazó a sus portavoces y se sacó a Batet de la dirección, pero en suspenso mientras se resolvían las negociaciones entre los dos partidos.Entonces, el PSOE ya separó dos planos en estas conversaciones: el orgánico y el político. En el primer ámbito, algunos socialistas defendieron que era el momento deque, consideraban, tiene la relación.Sin embargo, este asunto después se focalizó en el voto en las primarias. El PSOE llegó a considerar la posibilidad dedel voto del secretario general, pero finalmente se acordó una fórmula que contentó a las dos partes.El acuerdo que ya han alcanzado es que sey los militantes del PSC que quieran participar en esta votación deberán apuntarse para poder después acudir a las urnas.En el plano político, la discusión ha girado en torno a lasFinalmente, aunque falta por concretar "la letra pequeña" del acuerdo, el PSC deberá informar al PSOE de sus pactos.Fuentes del PSOE apuntan que, aunque el PSC es un partido autónomo, no deja de ser la marca de los socialistas en Cataluña y sus acuerdos conUna vez lo aprueben sus respectivas Ejecutivas, se espera que el presidente de la Gestora, Javier Fernández, y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta,un día después, el martes.Ese mismo día podría incorporarse ya a la dirección del Grupo Socialista la persona designada por el PSC. De esta manera, apuntan fuentes del grupo,, aunque las relaciones entre ambos partidos han seguido siendo fluidas.