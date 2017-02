Animalistas denuncian ante la Comisión Europea "el brutal tratamiento" del ganado exportado a Oriente Medio

a los exportadores europeos responsables jurídicamente de asegurar que la cadena de suministro de animales a los países importadores cumpla con las normas de la OIE", se cumpla la normativa de transporte y se asegure la presencia de un veterinario oficial. Finalmente, también reclaman la "notificación obligatoria" de

enfermedades, lesiones y muertes y la divulgación pública de dicha información.



El primer objetivo de ambas organizaciones españolas es que "el próximo día 6 de marzo todos los ministros de agricultura de los países miembros asistan al acto convocado por

Las organizaciones Animals International y TSB | AWF denuncian, mediante una investigación de seis meses realizada durante el segundo semestre de 2016, ely español en su exportación a territorios como Egipto, Turquía, Líbano, Jordania y territorios palestinos, "países que carecen de leyes de bienestar animal". Según los denunciantes, las pruebas reunidas por los investigadores "revelan claras violaciones de los acuerdos internacionales y son estremecedoras en cuanto a sufrimiento animal se refiere". Como miembros de la plataforma internacional Eurogroup for Animals, las organizaciones españolas FAADA ANDA solicitan a la Comisión Europea que prohíba la exportación de animales vivos a estos países.Según ambas asociaciones españolas, la Comisión Europea "ha estado buscando activamente aumentar las exportaciones de ganado bovino y ovino, y cada añoson exportados a Oriente Medio" desde España, Francia, Rumania, Lituania, Hungría, Bélgica, República Checa y Portugal, pese a la "extrema crueldad" a la que están sometidos durante el proceso. A su juicio, esto implica una "clara violación" del requisito del artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE, referido a "considerar íntegramente" el bienestar de los animales en la formulación y aplicación de la política agrícola de la institución.Las organizaciones también denuncian que el suministro de animales vivos a países que incumplen las normas de la(OIE) evidencia que la Comisión "está menospreciando la labor de dicha organización, cuyo objetivo es mejorar las normas de bienestar animal".Las imágenes de la investigacón muestran métodos de sacrificio de rutina en los países importadores, tales como "animales aterrorizados e izados al techo por una pata trasera o colgados en boxes de sacrificio para el corte de su garganta, animales atados con cuerdas y torturados con pinchazos eléctricos". Los autores del estudio subrayan que "las prácticas documentadas ni siquiera respetan los principios islámicos que remarcan la necesidad de reducir el sufrimiento animal durante todo el proceso de sacrificio", y denuncian que, además, "muchos de los países importadores carecen también de, algo que haría que la carne resultara no apta para el consumo humano en la UE".Asimismo, las plataformas ponen sobre la mesa el "claro fracaso regulatorio" del transporte por mar y carretera. "El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas indica que el Reglamento de transportes de la UE 1/2005 se aplica tanto dentro de la UE como fuera de las fronteras, hasta que los animales llegan a los países de destino", y fija aspectos como los períodos de descanso, el número de animales y el suministro de alimentos y agua, algo que "en los camiones de la UE", donde "no existe supervisión reguladora alguna para garantizar su cumplimiento y ni siquiera está requerida la presencia de un veterinario para atender el ganado herido". Tampoco existen, según la investigación, "registros oficiales de las lesiones, enfermedades o mortalidad de los animales que ocurren durante los viajes de la UE a los países de destino".A raíz de los resultados denunciados, los animalistas reclaman que los animales sean sacrificados en su país de origen y exportados como canales. "Todos los países importadores de animales vivos de la UE de hecho, ya importan carne refrigerada y congelada", recalcan. Por ello, la plataforma Eurogroup for Animals y las organizaciones, "piden a la Comisión que anuncie la prohibición de la exportación de animales vivos y fomente activamente la transición a un comercio únicamente de canales", de forma que se introduzca un sistema de reglamentación "que hagaEurogroup for Animals en Bruselas" con el fin de tomar "medidas urgentes".