El PNV se aparta de la elección de magistrados del TC en el Senado, ERC no votará y Podemos critica el pacto PP-PSOE

El PNV ha anunciado que no asistirá a la Comisión de Nombramientos ni al Pleno del Senado que tiene que elegir a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que debe renovar la Cámara Alta, mientras que ERC ha decidido quey Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea participará en el proceso pese a censurar que los nombres se decidan por un pacto de PP y PSOE.La Comisión de Nombramientos del Senado inicia esta tarde la audiencia a los 15 candidatos presentados por las comunidades autónomas., tras lo cual se debe aprobar una lista de cuatro nombres que se enviará al Pleno del 7 de marzo para su ratificación definitiva por mayoría de tres quintos. Informa Europa Press.El portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar , ha acusado a los dos grandes partidos de aplicar un "rodillo" al resto de formaciones cuando juntos, ha dicho, "no representan" a la mayoría social, y de contribuir a que el TC seay no independiente. Pese a todo, su grupo participará "en el 'casting'" a los aspirantes que empieza esta tarde.También ha asegurado que con el pacto PP-PSOE se pone en cuestiónen este proceso, ya que los candidatos que finalmente envían al Senado son los que proponen esos dos partidos."Prueba es que el País Vasco, Cataluña y Asturias han renunciado, porque han visto que", ha dicho. Espinar ha criticado por último la escasez de mujeres en el TC y ha lamentado que no sea un órgano paritario.Por su parte, Jokin Bildarratz se ha mostrado muy crítico con el trabajo del Tribunal Constitucional, "un tribunal de parte", ha dicho, quecomo el de Cataluña "sino todo lo contrario", y también con el PP, que a su juicio tiene una "deuda pendiente con la sociedad, la independencia de la Justicia".El portavoz del PNV, que ha asegurado que nadie se ha dirigido a su partido para que, como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores, ha anunciado que el grupo no va a asistir a la Comisión de Nombramientos ni al debate y votación en el Pleno de los cuatro magistrados.En cuanto a ERC, su portavoz en el Senado, Mirella Cortés, ha calificado al TC deporque sus componentes son elegidos por PP y PSOE. "Es una pura herramienta del Gobierno español", ha afirmado. "Pone jueces donde tiene que haber políticos y políticos donde tiene que haber jueces", ha agregado. Su partido participará en las sesiones de comisión y del Pleno, pero no votará.