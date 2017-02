Sólo el 11,8% de los afiliados del PP de Madrid se inscribe para elegir a su presidente en el Congreso de marzo

Nuevo modelo de elección

Un total de 11.088 afiliados se han inscrito para votar al presidente del PP de Madrid en el congreso que los populares madrileños celebrarán del 17 al 19 de marzo en el hotel Auditorium de Madrid, lo que supone el, según ha informado Europa Press.Según datos provisionales del PP de Madrid,para poder elegir a su presidente en el primer congreso asambleario que tendrán los populares madrileños. De ellos, 3.748 son afiliados de los distritos de la capital y 7.340, de municipios de la región.Ahora se abre un plazo de 24 horas para presentar reclamaciones y la Comisión OrganizadoraEn el último cónclave, celebrado el 28 y 29 de abril de 2012, de los 2.492 compromisarios con derecho a voto,Ésta es la primera vez que los afiliados del PP de Madrid tienen queal que se ha llegado después de que de cara al Congreso Nacional de febrero , el PP de Madrid presentara una enmienda a la Ponencia de Estatutos pidiendo que la elección del presidente se hiciera en un sistema de doble vuelta en el que pudiera participar la militancia.Génova no la aceptó y tras una negociación, que le permitió la celebración de un congreso asambleario, el PP de Madrid retiró su enmienda. Además,, Cristina Cifuentes, llevaba tanto en su programa electoral como en el acuerdo de investidura con Ciudadanos.Para este sistema se desarrolló un modelo en el que los afiliados (hasta 94.000) debían inscribirse para poder votar y la fecha dada vencía a las 20 horas de este lunes. A lo largo de estos díasA este respecto, el candidato Luis Asúa ha dicho en varias ocasiones que estiman que tan solo 10.000 de los 94.000 afiliados son militantes en activo. De estos, ha precisado queOtra de las críticas lanzadas por Asúa es sobre la falta de información. Según ha denunciado, esta vez no se ha enviado la tradicional carta informativa a la militancia ysociales.Por su parte, la presidenta autonómica y también candidata, Cristina Cifuentes , ha defendido la necesidad de revisar el censo porqueAl margen de las críticas al proceso,. Cifuentes lo hizo en la sede de Moncloa-Aravaca y Asúa lo ha hecho este mismo lunes en Chamberí, sede de la que era presidente hasta que avanzó su voluntad de presentarse a las primarias.Las votaciones tendrán lugar el día 12 y el 18 de marzo. La del 12 se celebrará en las sedes.y en aquellas sedes donde haya más compromisarios para el congreso de los establecidos se escogerán delegados.En el caso de que uno de los dos candidatos obtengacon su adversario, se proclamará candidato único. Si no se cumplieran estas dos premisas, ambas candidaturas permanecerían vivas hasta el 18 de marzo cuando se produciría la elección definitiva.