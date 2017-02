Transparencia Internacional propone 75 medidas para prevenir la corrupción en el deporte

Observatorio para la transparencia en el deporte

Dopaje y control de apuestas deportivas

Transparencia Internacional España ha elaborado 75 propuestas para, la transparencia y la prevención de la corrupción en el mundo del deporte, entre las que se incluye la reforma de la Ley 10/1990 del Deporte. En opinión de esta organización, la normativa vigente "no permite dar respuesta" al escenario actual de competiciones deportivas ni a los casos de corrupción aflorados en el sector los últimos años.Las 75 propuestas han sido realizadas por una Comisión de Integridad y Prevención de la Corrupción en el Deporte, que fue creada por Transparencia Internacional para este fin, y que está integrada por representantes de distintas entidades para este fin. El documento, ha señalado el presidente de esta organización, Jesús Lizcano, pretende realizar unaal sector deportivo y a las instituciones relacionadas con él.En rueda de prensa, Lizcano ha dicho que es, el control social y la participación ciudadana en el ámbito del deporte. Asimismo, la abogada especialista en derecho deportivo Nefer Ruíz ha manifestado que las propuestas buscan "llegar a un control interno y externo de la normativa".Además de la reforma de la ley 10/1990 del Deporte, la Comisión también propone prohibir a los clubes participar en competiciones si no disponen de uno no cumplen las obligaciones legales de transparencia. Concretamente, recomienda aplicar "importantes sanciones deportivas" para aquellas instituciones que pongan "trabas o se nieguen a colaborar y dar información" en las investigaciones relacionadas con corrupción.Asimismo, recomienda instar a todos los clubes y federaciones arelevante en sus páginas web conforme a la Ley de Transparencia . Y ve necesario que se publiquen todos los contratos y documentaciónespecialmente cuando se reciban subvenciones o ayudas públicas.En este sentido, la Comisión experta propone la creación de Observatorio para la Transparencia e Integridad en el deporte que sea independiente de la Administración Pública. Y la constitución de un Comité de expertos en materia de buen gobierno deportivo para "y recomendaciones en la materia (...) y las compilara en un Código" que resulte aplicable a todas las entidades.Además, ve necesaria la creación de canales de denuncias en las instituciones y entidades deportivas, así comopara denunciar actos de corrupción dentro y fuera de las instituciones deportivas. Informa Europa Press.Por otro lado, solicita la elaboración de uny de elite con el fin de detectar, prevenir y, en su caso, alertar acerca de prácticas contrarias a la integridad del deporte. Además, apuestan por campañas "específicas" de concienciación y educación para deportistas.La Comisión creada por Transparencia Internacional proponeque "no han puesto las medidas suficientes" para evitar el dopaje de sus deportistas; así como desarrollar formación para los deportistas sobre los riesgos de alterar con sustancias su cuerpo y las consecuencias futuras. Asimismo, apuesta por crear mecanismos de "presión" sobre los patrocinadores para ser "tajantes" a la hora de sancionar a deportistas sancionados por dopaje.Asimismo, la organización quiere conseguir "el compromiso por escrito en forma de declaración jurada de deportistas" sobre su no participación en apuestas, e incluso la inclusión deY también propone "educar y fomentar" a través de cursos y conferencias a jugadores, entre otras personas, de los "problemas" que genera la práctica de apuestas deportivas y los amaños de partidos para el desarrollo del deporte, tanto amateur como profesional.Por último, proponedel dinero público destinado al deporte, con una "mayor aportación" a los deportes no profesionales y menos subvencionados por entes privados.