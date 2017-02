Un candidato a la dirección del PP de Valencia denuncia "presiones y amenazas" en la presentación de sus avales

Bonig "tiene toda la maquinaria"

Candidatura de unidad

El precandidato a la presidencia del PPCV, que este martes ha presentado en la sede de la formación en Valencia un total de 203 avales de cara al 14 Congreso Regional, ha denunciado "dificultades, amenazas y presiones por parte de algunos miembros del comité organizador" durante la recogida de apoyos, según ha informado Europa Press.En declaraciones a los medios, Bayo ha asegurado que un miembro del comité organizador –cuyo nombre no ha querido desvelar– "presionó a una persona a través de su mujer, porque trabaja en una entidad pública, y le dijo que tuviese cuidado con lo que hacía porqueBayo, que ha tildado de "inadmisible" esta cuestión y ha precisado que el firmante "rehusó" poner una denuncia, ha apuntado que estos hechos se han puesto en conocimiento de la dirección nacional del PP, "que abrirá lasque tenga que abrir"."Hemos tenido dificultades, amenazas y presiones por parte de algunos miembros del comité organizador, que debería estar velando por la certeza jurídica y la transparencia del proceso, y ante esas presiones algunas personas hemos optado por presentar cuantos menos avales posibles", ya que, según ha explicado, "sabemos que nos van a ponerEl precandidato ha indicado además que algunas personas que en un principio le habían dado su aval le "han hechoporque habían recibido la llamada de presidentes de su localidad". Así, ha señalado que la presidenta del PPCV y candidata a revalidar el cargo, Isabel Bonig, "tiene toda la maquinaria y todo el poder del partido, lo que va en detrimento de la organización política"."No podemos decir que estamos abriendo un congreso de participación de los militantes y optemos por, ha destacado el candidato, quien ha criticado además que desde la formación no le hayan facilitado el censo de militantes e inscritos."Si hay cerca de 150.000 afiliados en la Comunitat y, por lo que se me ha dicho, sobre los 2.000 inscritos, si estamos hablando de un congreso de participación, no llegar al 10% de los afiliados merma mucho la participación en la vida interna del partido", ha manifestado.Además, ha indicado que como precandidato, ya que con anterioridad formó parte "del aparato" del partido –fue presidente de Nuevas Generaciones del PPCV–.El precandidato ha afirmado que su candidatura es, en la que "no sobra nadie". A su juicio, en el PPCV "hay que recuperar el bloque histórico de centro-derecha liberal conservador que nos hizo estar en las mejores opciones de gobierno". "Este partido debe estar con todos y cada uno de los militantes y hacer partícipes a ciudadanos de un proyecto que unifica"."Ahora –ha dicho– esperoy de no ser así y si el comité organizador no contesta a ninguno de los escritos que se han presentado en registro de entrada, valoraremos si en el trámite de esta campaña estamos en igualdad de condiciones o cumplimos la ley de partidos", ha apostillado.