El PP acepta la reforma de la 'ley mordaza' planteada por el PNV como un "buen punto de partida"

¿Qué propone el PNV?

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido de la Ley de Seguridad Ciudadana , conocida por sus detractores como ley mordaza. "Constituye un buen punto de partida", dijo, según recoge Europa Press., estamos caminando por una acertada ruta para modificar, con el mayor apoyo parlamentario posible, la mencionada ley", defendió Zoido en su comparecencia en el Senado para fijar las principales líneas de su departamento.Zoido se refirió a los contactos mantenidos desde que el 21 de diciembre compareció en el Congreso y tendió su mano para incluir esta reforma en su. "Las conversaciones para mejorar la ley van por buen camino", indicó.En este sentido, se refirió a la proposición de ley orgánica que registró el pasado 20 de enero el PNV . "Entendemos que contiene algunas propuestas que. Otras merecen una consideración más detenida, pero constituye un buen punto de partida", dijo.Zoido no se refirió en su primera intervención directamente a la propuesta del PSOE en el mismo sentido.impulsada por Jorge Fernández Díaz, el antecesor de Zoido en el Ministerio del Interior. "Otras propuestas tienen nuestra misma consideración en el sentido que hay cosas que nos gusta y otras no", comentó.", alertó Zoido, "porquede las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sólo del régimen sancionador, sino de asuntos cotidianos como la expedición del DNI o el pasaporte".En el texto alternativo del PNV se propone, entre otros aspectos,(con hasta 30.000 euros de multa)de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También quiere queperturbando la seguridad pública.Según el grupo vasco, este tipo de sanciones ", general y preventiva,con reserva de autorización no respetando, con ello, los principios de proporcionalidad y ponderación que se ha venido exigiendo por el mismo Tribunal Constitucional".Este mismo martes, el Defensor del Pueblo cuestionó en su informe anual la aplicación del régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana en lo referente a las sanciones a periodistas y manifestantes. "", sostiene la institución.