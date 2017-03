El 'autobús de la vergüenza' se cuela en las primarias del PP de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles quede la organización HazteOír, que ahora quiere intervenir en la campaña del PP respaldando al candidato Luis Asúa, según ha informado Europa Press.Así lo ha dicho en declaraciones a los medios preguntada por la decisión de la Fiscalía de incoar diligencias de investigación sobre el autobús contra menores transexuales puesto en marcha por la plataforma HazteOir.org por larecogidos en el artículo 510 del Código Penal.Cifuentes ha afirmado que desde la Comunidad ayer enviaron una carta a la Delegación de Gobierno para que pusiera en conocimiento de la Fiscalía la campaña de Hazte Oír Preguntada por si considera que las administraciones deberían actuar contra la organización Hazte Oír, dado que no es la primera campaña que genera polémica, ha dicho que no lo sabe, pero ha apuntado queporque se ha convertido "hace años en un objetivo de ellos".En este punto, ha echado la vista atrás y ha señalado que durante la campaña electoral de las últimas elecciones autonómicas desde Hazte Oír hicieron una. Lo hicieron con autobuses con su foto y con vallas publicitarias."Por tanto, me puedo considerar un objetivo directo de esta organización, que. Es una situación muy sorprendente que esta organización esté pidiendo el voto, debates y el soporte en la campaña del otro candidato que se presenta", ha señalado en relación al apoyo a la campaña del candidato Luis Asúa de cara al congreso del PP de Madrid, que se celebrará entre el 17 y el 19 de marzo.Así, ha indicado que, también en la de las personas que forman parte de esta organización, pero "siempre que no conculquen las leyes de aplicación que están vigentes y no suponga la comisión de actuaciones que pudieran vulnerar el Código Penal".Más allá de eso, ha continuado, a ella no le corresponde llevar a cabo "ninguna actuación"., ha señalado.En cuanto a la campaña del autobús antitransexualidad, ha considerado que "lo que realmente". "Uno puede tener la reivindicación e ideología que quiera, pero a los menores hay que dejarles fuera de estos asuntos en la medida de lo posible", ha sostenido.Cifuentes ha indicado que puesto que la Fiscalía está actuando hay que "dejar que los tribunales actúen con total independencia", pero ha señalado que "o a una parte importante de la población"."Tenemos que tratar de actuar todos con respeto e. El respeto a la orientación sexual que puedan tener las personas es una condición básica y ojalá podamos avanzar un poquito más en una sociedad que sea más respetuosa con todos, con las formas de pensar de cada uno y las opciones sexuales de cada uno", ha apuntado.En este sentido, ha condenado lo sucedido en el carnaval de Las Palmas con la drag queporque las creencias religiosas de las personas "hay que respetarlas" y mofarse o burlarse de las creencias religiosas de otras personas "es también una falta de respeto". "Sería muy positivo que diéramos pasos en avanzar en una sociedad que respeta las creencias de los demás", ha zanjado.