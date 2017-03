El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha anunciado este jueves, al término de la reunión con el presidente de la Comunidad , Pedro Antonio Sánchez, que, la segunda fuerza más votada en la Región, para abrir negociaciones, tras lo que ha asegurado que han roto su compromiso con los 'populares'. El objetivo, ha dicho, es "buscar soluciones conjuntas a la crisis institucional más grave".Sánchez, que en estos momentos comparece en el Palacio Aguirre de la ciudad portuaria tras concluir la reunión para analizar las consecuencias de que el presidente haya sidopor el caso Auditorio, ha dejado claro que "no descartan nada", ni siquiera una moción de censura, según ha informado Europa Press.Y es que, ha manifestado, "de presunta corrupción política y es un presidente sin palabra".y Murcia no se lo merece, está engañando a los murcianos", ha señalado Sánchez, quien ha advertido, al término de la reunió, que, que el PP ha roto el pacto, "ha incumplido".El portavoz de Podemos en la Región,, ha afirmado tras conocer que Ciudadanos ha decidido romper su compromiso con el PP tras la reunión mantenida entre el portavoz de la formación naranja y el presidente de la Comunidad,, que tienen lista la propuesta de moción de censura y que si el resto de grupos de la oposición quisieran, se podría registrar hoy en la Asamblea Regional. "Si fuéramos honestos,", ha dicho.Urralburu está convencido de que se ha perdido demasiado tiempo porque "estaba claro que Pedro Antonio Sánchez no tenía ninguna intención de dimitir". "Ahora lo que toca es ponerse a trabajar y a limpiar la imagen de la Región", ha afirmado el líder regional de la formación morada. Urralburu alude también ay en la capacidad de regenerar las instituciones.El secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, ha mostrado por su parte supara hablar con Ciudadanos y "buscar soluciones" tras el anuncio del portavoz de la formación naranja de romper su compromiso con el PP e iniciar negociaciones con el resto de formaciones políticas.Tovar ha respondido a Ciudadanos que acepta su invitación y asegura que es el momento de "porque la situación de "deterioro" de la Región "no es aplazable". En ese sentido ha dicho que hay que poner plazos "de inmediato" para que la Comunidad se recupere del "daño enorme a la estabilidad política" y que su grupo "colaborará" en ese sentido. Asimismo ha informado de que no solo hablarán con Ciudadanos, sino que también lo harán con Podemos para "buscar soluciones"."Es el momento de hacer efectivo", ha manifestado pidiendo a los grupos que se replanteen si "más allá de los nombres propios están las políticas". "Esta Región necesita un Gobierno estable, decente y apostar por la regeneración democrática", ha manifestado.