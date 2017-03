Ciudadanos se reunirá con PSOE y Podemos para impulsar la limitación de mandatos

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha avanzado este jueves que la semana próxima su partido se reunirá con responsables del PSOE y de Podemos para impulsar la, medidas que fueron pactadas con el partido del Gobierno pero que ahora los 'populares' ven complicado poner en marcha.En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Rivera ha avisado al PP de que "no puede bloquear" la puesta en marcha de estas medidas porque no tiene mayoría absoluta" aunque parezca que aún "no se ha dado cuenta"., ha añadido.Además, se ha mostrado convencido de que, imponiendo un referéndum, a una reforma que acabe con el "privilegio" de los aforamientos, sino que podría ser una "reforma exprés de consenso absoluto".Rivera ha tachado depara no impulsar ya todas estas medidas y ha avisado de que no comparte su tesis de que no pueda haber varias comisiones de investigación trabajando a la vez. "Qué culpa tengo yo de que ustedes hayan robado mucho o gestionado mal la policía", ha añadido.