Ciudadanos, sobre la opción de una moción de censura en Murcia: "Hay que ir paso a paso y no ponerse nerviosos"

Explorar opciones con el PSOE

Se intentó solventar la cuestión con el PP

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este jueves queque firmó con la formación naranja en Murcia porque el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, se niega a dimitir pese a estar investigado en un caso de corrupción. Ante esta situación, la formación no descarta "ninguna opción", tampoco una moción de censura, pero aboga por "ir paso a paso y no ponerse nerviosos"."El PP ha roto el pacto, lo ha incumplido en su punto número uno, un punto fundamental para nosotros como es la, ha declarado en una entrevista en esRadio recogida por Europa Press.Elsuscrito por C´s y el PP tras las elecciones autonómicas de 2015, que, junto a otras medidas, permitió la investidura de Sánchez, prevé "separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".Al negarse a dimitir, Sánchez "ha faltado a lo que firmó, a lo que le dijo a los ciudadanos murcianos" y "a lo que establece la Ley de Transparencia de Murcia", ha concluido Villegas, que ha acusado al PP dedel presidente autonómico frente al los intereses de la Región de Murcia.Respecto a los pasos que dará ahora Ciudadanos, el secretario general ha repetido lo dicho por el portavoz de C´s en Murcia, Miguel Sánchez, tras reunirse este jueves con el presidente regional. "Vamos ay explorar qué opciones hay. Nosotros de entrada no descartamos ninguna opción, pero vamos a hacerlo pensando en los murcianos", ha explicado.Sobre la opción de impulsar unacontra Pedro Antonio Sánchez, Villegas ha indicado que eso "es mucho avanzar" y que ahora "hay que ir paso a paso y no ponerse nerviosos", porque "la gobernabilidad de una región tan importante como Murcia es un tema muy serio". "Creo que hay que actuar con decisión, como lo estamos haciendo, pero también con calma y sin precipitación", ha insistido.Para plantear una moción de censura en la comunidad autónoma, se tendrían que poner de acuerdo el PSOE y Ciudadanos, peroCuando le han preguntado cómo cree que se tomaría el electorado de C´s un pacto con el partido morado, Villegas ha contestado: "No sé si hay que hacer esas cuentas electorales a corto plazo"."Creo que en política lo que te da buenos réditos a medio y a largo plazo, que es lo que cuenta, es laNosotros vamos a ser coherentes, y en nuestro ADN está la regeneración democrática. La gente que nos ha votado en Murcia nos ha votado porque quería formas de hacer política diferentes", ha señalado.En cualquier caso, el dirigente de Ciudadanos ha destacado que su partido va a hablar con el PSOE "después de haber puesto todos los medios para intentar solventar esta situación con el PP" y tras constatar que el presidente de Murciay que el PP no propone a un candidato para sustituirle."A nosotros, la única solución que nos valía era la dimisión de Pedro Antonio Sánchez y él no lo ha querido hacer", ha lamentado, añadiendo que no sabe si "en algún momento" cambiará de opinión y renunciará a su cargo.