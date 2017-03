No destruyó ningún disco duro

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino se desdijo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata parala vinculación de la agencia Método 3 con la información relativa a la familia de Jordi Pujol. En su declaración como testigo, también achacó a su "añoranza de jubilado" su intervención en este proceso y dijo que tiene como defecto "dar por sentadas las cosas".Así consta en la grabación de su declaración como testigo el 16 de febrero que prestó ante las dudas del magistrado y la Fiscalía sobre el origen de las pruebas del caso Pujol, y después de que los policías asignados al caso prestaran versiones contradictorias. Los propios mandos, Eugenio Pino y su subordinado al frente de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas,a los que ha tenido acceso Europa Press.En las dos horas de interrogatorio, Eugenio Pino, jubilado desde junio de 2016, matizó buena parte de lo que había sostenido en un escrito remitido al juzgado en noviembre y en el que sostenía quecon información sobre políticos catalanes. En su interrogatorio, sin embargo, llega a decir que "adornó" aquel escrito y que ahora no sabe si se trataba de estos antiguos empleados."He dado por sentado siempre que fueron los detectives, pero. Quizá fueron otros empleados de Método 3. Siempre tengo ese defecto en ese sentido", explicó. Aunque admite instrucciones suyas para que se investigara en Andorra a la familia de Jordi Pujol, ante el juez no precisa si se utilizaron fondos reservados. "Está usted obligado a contar la verdad desde que se sentó en esa silla", le recuerda De la Mata. "Que me conste, no", responde.Pino sostiene que fue a finales de 2012 o principios de 2013 cuando Martín Blas le entregó un pendrive que estaba encriptado y que no pudo, sin saber nunca más de este dispositivo de memoria. "Di por hecho que era Método 3 porque", advierte tras las reiteradas preguntas del juez De la Mata."No lo puedo decir al 100%, sólo me da un pendrive", continúa Eugenio Pino en referencia a Marcelino Martín Blas. "Entiendo, por mi imaginación poderosa como policía, que es Método 3. Ahora,", añade el que fuera máximo responsable operativo de la Policía durante la etapa del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.El juez De la Mata trata de dilucidar en este pieza separada el origen de un mientras "ordenaba cajones" y que contiene información que ya fue aportada a la causa en un CD. El magistrado se interesó sobre si toda esa información partió de un disco duro de Pino que fue borrado, según la versión del inspector Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo colaborador del ex DAO."¿Pero por qué voy a hacer eso?", se pregunta Pino cuando De la Mata le pregunta sobre si diorelativo a los Pujol y otros políticos catalanes. El juez le advierte de que Díaz Sevillano mantiene que sí fue borrado ese disco duro, a lo que el antiguo mando policial ya jubilado responde: "Yo no era consciente de eso, lo acabo de saber ahora mismo"."Después de devolver el pendrive a Marcelino no he vuelto a saber nada más;", repite Eugenio Pino ante las reiteradas preguntas del juez, ante el que alardea que "pretende ser muy claro y preciso" a pesar de que reconoce que, con su escrito del pasado noviembre, "se metió en un charco". "Son recuerdos atemporales, no en una unidad de acción", se justifica."Quiero repetir que yo no entrego nada", dice en otro momento, a lo que De la Mata le reprende: "Espere a oír mi pregunta". Sus preguntas se basan en buena parte en las dudas originadas por un escrito en el que Pino llegó a afirmar quepor la información del pendrive, algo que el 16 de febrero, ante el juez, rebaja a la categoría de "rumor".El juez decidió abrir una pieza separada después de que desde Método 3, su director, Francisco Marco, denunciase queen connivencia con la Policía.