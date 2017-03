Insisten en negar la evidencia científica

La asociación ultracatólica Hazte Oír, a su juicio, "de forma ilegal" y continuará con la campaña tránsfoba pero cambiará el lema, informa Europa Press. Así lo anunció este jueves el presidente de Hazte Oír,, durante una rueda de prensa donde aseguró que "no se van a amedrentar" y que "van a seguir con la campaña" cumpliendo con lo que el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado esta mañana que es la retirada del mensaje Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen al entender que es un menosprecio al colectivo.Ante los argumentos del Ayuntamiento de Madrid, que, Hazte Oír defiende que las organizaciones sin ánimo de lucro sí tiene permitido mostrar mensajes publicitarios de esa manera, por lo que insisten en la ilegalidad de lo sucedido este miércoles.Arsuaga aseguró que–cuya decisión recurrirán– y explicó queque lleva el polémico mensaje para lanzar otra frase", pero insistió en que "el autobús seguirá circulando"."El juez no aprecia delito de odio en el autobús de Hazte Oír pero acaba de secuestrar nuestra libertad de expresión", dijo el presidente, que ha denunciado que "" mientras "condenan y prohíben la de los que dicen que los niños tienen pene y las niñas vulva".Tras el auto dictado por el magistrado, el dirigente de la organización dijo que "entiende que el juez sienta miedo", sin embargo, "es inentendible que una asociación civil que se atreve a firmar en público que los niños tienen pene y las niñas vulva, se encuentre con una campaña de descrédito y de acoso como nunca habían visto".La polémica del autobús tránsfobo ha llevado a Hazte Oír a repetir con insistencia sus postulados sobre la transexualidad, que niegan la evidencia científica aceptada desde hace años , para justificar su campaña de ataque. Desde la organizaciónde la persona. Ayer su portavoz, Teresa García-Noblejas, recurría a los "libros de biología" para defender sus ideas. Hoy, el presidente, Ignacio Arsuaga, ha ido más allá. La ciencia que no pertenece al "lobby homosexual", los científicos "independientes", según dijo, consideran que un niño es niño cuando nace con los cromosomas XX, y que por eso tendrá pene, y una niña es una niña cuando sus cromosomas XY les hace desarrollar una vulva. Los estudios que afirman que no existen blancos o negros y que, si bien vale para consideraciones generales,, están equivocados y son elaborados por "ideólogos de género" contrarios a la "ciencia" y la "biología".En una rueda de prensa en su sede, Arsuaga volvió a insistir en que respeta a las personas que se sienten "del sexo contrario" o que se sienten "intersexuales" , pero deja claro que "nacemos niño o niña, con pene o con vulva". Afirmó que en ningún momento su organización pretende ofender a nadie y piden disculpas si alguien se ha ofendido, aunque "" porque –repitió este término varias veces– es "ciencia".El presidente de la asociación ultraconservadora, al que consideran autor de los ataques que han recibido en los últimos días por su autobús, y contra las "leyes totalitarias" aprobadas en las comunidades autónomas que, según Arsuaga, imponen la "ideología de género" con una normativa que hace a los colegios celebrar el orgullo gay" o que los colectivos Lgtbi den charlas en las aulas.Según Arsuaga,, sin saber detallar la cifra exacta, y asegura que "los donantes" han sufragado el coste.