Mas asegura en Reino Unido que Rajoy usa a "confidentes pagados" contra el soberanismo

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha asegurado en una conferencia pronunciada en la Oxford Union Society del Reino Unido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "en contra de los políticos soberanistas", informa Europa Press.En una conferencia con el título The United Kingdom is not Spain (El Reino Unido no es España), Mas habló dey lamentó que "en vez de aprender de la inspiración del Reino Unido, Rajoy niega el derecho a decidir de Cataluña", informó la Generalitat en un comunicado.Ante la tercera sociedad de debates más antigua del Reino Unido, Mas criticó que el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz "ha organizado la llamada operación Cataluña a través dee insultos contra el independentismo, sostuvo.Además, declaró que en los últimos seis años, y afirmó que el referéndum se celebrará a pesar de las amenazas.Sobre el juicio por la organización de la consulta del 9N , ha dicho que, y subrayó que los catalanes votaron pacíficamente para decidir su futuro.