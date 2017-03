PSOE y Unidos Podemos exigen al Gobierno que retire la declaracion de utilidad pública a Hazte Oír

info Libre

El PSOE y Unidos Podemos preguntarán al Gobierno si piensa retirar la declaración de utilidad pública a la organización ultracatólica Hazte Oír , que esta semana puso en marcha una campaña basada en un autobús rotulado cony, especialmente, contra los menores de ese colectivo.El Ministerio del Interior concedió la declaración de utilidad pública a Hazte Oír en mayo de 2013 , bajo la dirección de Jorge Fernández Díaz. Ello supuso que los socios y donantes de la asociación comenzaran a. En el caso de una donación de 200 euros, por ejemplo, Hacienda les devuelve 127,5 euros.Como publicaeste jueves, los ingresos de la asociación autora de la campaña tránsfoba aumentaron un 69% desde que el Ejecutivo del PP le concedió esa distinción: Hazte Oír, según las memorias publicadas en su web, ingresó en torno a 1,5 millones de euros en 2012. En 2015 –último año del que proporciona datos–Los socialistas consideran que Hazte Oír, tras lasde esta semana, no cumple con las características que debe tener una asociación para mantener la condición de utilidad pública. La portavoz de Igualdad del grupo, Ángeles Álvarez , preguntará el miércoles al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, si va anular esa declaración.El grupo de Unidos Podemos en el Senado, por su parte, ha registrado una pregunta para saber si el Gobierno se planteaa la asociación. El senador de En Comú Podem Joan Comorera preguntará al Ejecutivo en la Cámara alta sobre esta cuestión.La ley establece que, para ser, una asociación debe contemplar en sus estatutos la promoción del interés general, que la actividad no beneficie sólo a los asociados y que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos públicos.La declaración de utilidad pública no es necesariamente permanente: ha habido ocasiones en las que. En mayo de 2016, por ejemplo, Interior se la retiró a la Federación de Planificación Familiar Estatal sólo 25 días después de concedérsela y tras un recurso de la Asociación de Abogados Cristianos, otro colectivo ultracatólico.La, que lleva por lema "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si naces mujer, seguirás siéndolo", ha provocado una intensa polémica y reacciones contrarias de partidos, administraciones locales y gobiernos autonómicos esta semana.En un oficio fechado este miércoles, el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid acordó como medida cautelar lahasta que no retire el mensaje contra el colectivo trans. El juzgado tomó esta determinación tras recibir el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid que solicitaba precisamente esta medida cautelar.El juzgado señala en su escrito que el mensaje del autobús "no se limita a exponer" el ideario del colectivo, sino que puede. Anteriormente, el Ayuntamiento de Madrid ya había procedido a la inmovilización del mencionado autobús que pretendía recorrer las calles de la ciudad.La asociación Hazte Oír, por su parte, denunciará al ayuntamiento de la capital por retener el autobús durante el día de ayer, a su juicio, "de forma ilegal" ycontra el colectivo trans, aunque cambiará el lema, según anunció este jueves el presidente del grupo ultracatólico, Ignacio Arsuaga Arsuaga agregó que no se van a "amedrentar" y que van a "seguir con la campaña" cumpliendo con lo que el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha acordado, que es la retirada del mensaje. El líder de la asociación explicó quepara tapar la parte del autobús que lleva el "polémico" mensaje.Preguntado sobre la iniciativa de Unidos Podemos para que se les retire la declaración de utilidad pública –la del PSOE aún no se conocía a primera hora de este jueves–, Arsuaga replicó: "Nos parece que esoy al talante autoritario de Podemos. Quieren que los ciudadanos que no compartimos sus dogmas y sus ideas tengamos menos derechos que el resto de los ciudadanos".Arsuaga sostuvo que "cantidad de fundaciones de del lobby homosexual están declaradas de utilidad pública" y que quienes plantean revisar la utilidad pública de Hazte Oír, en realidad, tratan de decir que el colectivo ultracatólico tiene "menos derechos que el resto" y fomentando unay contra quienes se atreven a decir "cosas que son políticamente incorrectas".