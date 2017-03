El exsindicalista Fernández Villa niega haberse apropiado de dinero y no reconoce sus firmas

El ex secretario general del SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa a su llegada al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo para declarar como investigado.

El exsecretario general del sindicato minero SOMA-Fitag-UGT y exsenador del PSOE, José Ángel Fernández Villa, ha negado con "contundencia y vehemencia" este viernes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo haberse apropiado de dinero yAsí lo ha manifestado a los periodistas Alfredo García, letrado del exsecretario del Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), Pedro Castillejo,El sindicato minero SOMA-Fitag-UGTy 114.349 euros para quien fuera máximo responsable del Infide, ha informado Europa Press.Villa ha llegado a las 10.05 horas al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo para prestar declaración por la causa abierta por el SOMA-Fitag-UGT y la Fundación Infide relativa a unEl histórico líder minero llegó en taxi hasta las dependencias judiciales y, ayudado por un bastón y flanqueado por su abogada, Ana Boto, y por su mujer.Ante preguntas de los periodistas sobre su estado de salud, la letrada no quiso que Villa contestara y. Fernández Villa tendría que haber declarado el pasado 11 de enero, pero su defensa alegó entonces motivos de salud para eludir la comparecencia. Sin embargo, la Audiencia Provincial desestimó el recurso presentado por Fernández Villa, con el que pretendía no declarar en la causa.Villa ha sido acusado por el mismo sindicato que lideró de apropiarse de más de 400.000 euros. Si no hubiese acudido ni presentado causa legítima que se lo impidiese, la orden de comparecencia, según ha informado el juzgado.